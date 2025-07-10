Прогноз на матч Team Spirit — Natus Vincere 10 июля 2025 года: дерзкие NAVI способны отнять карту

В Эр-Рияде продолжается фестиваль киберспорта Esports World Cup, в рамках которого проходит турнир по Dota 2 Riyadh Masters 2025 с призовым фондом 3 миллиона долларов. Формат матчей из двух карт и плотная таблица добавляют интриги: победа в серии может практически гарантировать выход в плей-офф. Обе команды уже продемонстрировали высокий уровень игры, но стабильно доминировать пока не удается ни одной из них. «Драконы» после ничьей с Xtreme и уверенного матча против Talon набрали ритм, а NAVI, несмотря на молодой состав, смогли сыграть вничью с Talon и одолели Xtreme. Матч между ними — не просто дерби, а возможная репетиция будущих противостояний в плей-офф.