Прогноз на матч Team Spirit — Natus Vincere 10 июля 2025 года: дерзкие NAVI способны отнять карту

В Эр-Рияде продолжается фестиваль киберспорта Esports World Cup, в рамках которого проходит турнир по Dota 2 Riyadh Masters 2025 с призовым фондом 3 миллиона долларов. Формат матчей из двух карт и плотная таблица добавляют интриги: победа в серии может практически гарантировать выход в плей-офф. Обе команды уже продемонстрировали высокий уровень игры, но стабильно доминировать пока не удается ни одной из них. «Драконы» после ничьей с Xtreme и уверенного матча против Talon набрали ритм, а NAVI, несмотря на молодой состав, смогли сыграть вничью с Talon и одолели Xtreme. Матч между ними — не просто дерби, а возможная репетиция будущих противостояний в плей-офф.
Коэффициенты букмекеров на матч Team Spirit — Natus Vincere
Букмекеры отдают явное предпочтение Team Spirit: победа «драконов» идет за 1,77, ничья оценивается в 2,67, а виктория Natus Vincere идет за внушительные 8,27.
Прогноз на матч Team Spirit — Natus Vincere
«Драконы» начали турнир не идеально — на старте допустили грубую ошибку на второй карте против Xtreme и проиграли без особых шансов. Однако с тех пор коллектив Miposhka включил привычный режим контроля. Матч против Talon прошел под их диктовку: обе карты были закрыты с минимальными шансами для соперника.
В игре Team Spirit чувствуется опыт и уверенность, а также гибкость в драфтах: команда задействует широкий пул героев и редко повторяется. Наиболее часто используют Ember Spirit и Nature’s Prophet — стабильные пики для агрессивного темпа и глобального давления. Форма игроков также не вызывает вопросов — команда собралась после осечек и демонстрирует уверенную реализацию преимуществ, особенно в мидгейме.
Обновленный состав NAVI продолжает удивлять. После яркой победы над Xtreme и боевой ничьей с Talon «рожденные побеждать» доказали, что не боятся сложных матчей. Команда показывает характер и умение камбэчить, даже проигрывая по золоту и по карте. Против Liquid и BB они дважды победили со счетом 2:1, а Nigma Galaxy также была обыграна в трехкарточной серии.
Главной чертой нынешнего NAVI стало агрессивное начало: высокий процент First 10 и способность захватывать инициативу. Однако в мидгейме команда временами теряется — переагрессия и нестабильность поддержки становятся уязвимым местом. Драфты у NAVI достаточно адаптивные: связки Shaman + Dazzle против Talon или Disruptor + Abaddon против китайских команд демонстрируют гибкость подхода к каждому сопернику.
Team Spirit — исторически неудобный оппонент для NAVI: в апреле они выиграли со счетом 2:0, и в целом выглядят солиднее по всем направлениям. Однако формат BO2, текущая форма NAVI и их агрессивные старты делают ничью вполне вероятным исходом. Плюс они очень часто забирают именно первую карту. Наш прогноз: ничья — 2,67 и Natus Vincere выиграют на 1-й карте — 3,39.
Статистические тренды в играх Team Spirit и Natus Vincere
|Team Spirit
|Natus Vincere
|Выиграли 4 последних очных встреч.
|3 из 4 последних матчей заканчивались всухую.
|Проиграли лишь 1 раз в 5 последних матчах.
|Проиграли 1 из 4 последних матчей.
Ставки на матч Team Spirit — Natus Vincere 10 июля 2025 года
Ничья — 2,67.
Natus Vincere выиграют на 1-й карте — 3,39.