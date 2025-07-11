Прогноз на матч Tundra Esports — Team Yandex 11 июля 2025 года: Tundra уничтожит первую башню на 1-й карте

Для Tundra этот матч возможность гарантировать себе первое место в группе и прямую путевку в плей-офф. Команда уверенно движется к финишу, благодаря отлаженной макро-игре, сильным драфтам и стабильной форме от ключевых исполнителей — Crystallis и bzm. Для Yandex — матч на выживание: ничья или победа оставляют шансы побороться за выход через стыки. Упор на агрессивную игру, координацию и нестандартные пики позволяет команде держаться на плаву, несмотря на отсутствие большого опыта на ланах.