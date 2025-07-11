Прогноз на матч Tundra Esports — Team Yandex 11 июля 2025 года: Tundra уничтожит первую башню на 1-й карте

Для Tundra этот матч возможность гарантировать себе первое место в группе и прямую путевку в плей-офф. Команда уверенно движется к финишу, благодаря отлаженной макро-игре, сильным драфтам и стабильной форме от ключевых исполнителей — Crystallis и bzm. Для Yandex — матч на выживание: ничья или победа оставляют шансы побороться за выход через стыки. Упор на агрессивную игру, координацию и нестандартные пики позволяет команде держаться на плаву, несмотря на отсутствие большого опыта на ланах.
Коэффициенты букмекеров на матч Tundra Esports — Team Yandex
Букмекеры явно склоняются в сторону Tundra Esports: их победа идет за 1,66, ничья котируется в 2,80, а сенсационный успех Team Yandex — аж за 11,50.
Прогноз на матч Tundra Esports — Team Yandex
Tundra Esports под руководством MoonMeander оправдывает статус одного из главных фаворитов турнира. Коллектив демонстрирует стабильный темп: Crystallis уверенно закрывает лейты, bzm контролирует мид, а связка Saksa — Whitemon обеспечивает надежную поддержку. Tundra не просто играют по мета-сценарию — они адаптируют стратегию к каждому сопернику. Среди сигнатурных героев выделяются Puck, Axe и Doom, которых коллектив использовал неоднократно.
Однако, несмотря на высокий рейтинг и стабильную форму, команда не всегда безошибочна: ничья с Aurora и поражения от NAVI и Gaimin Gladiators показали, что агрессивные соперники могут заставить Tundra ошибаться в драфтах и выборе таймингов.
Российский коллектив, сформированный относительно недавно, на этом турнире уже успел привлечь внимание. Победа над Virtus.pro со счетом 2:0 стала их первой викторией на тир-1-уровне и продемонстрировала, что состав способен справляться с давлением. TA2000 и CHIRA_JUNIOR обеспечивают необходимую агрессию на линиях, Noticed часто задает темп в мидгейме, а ветеран Solo координирует действия и вносит необходимую стабильность. Проблема — нехватка опыта на высшем уровне.
В серии с Aurora команда провалилась, а в играх с Shopify Rebellion, Gaimin Gladiators и Tidebound довольствовалась ничьими. Тем не менее, Yandex способны навязать борьбу, особенно если рано получить преимущество и поймать темп. В их драфтах часто появляется Shadow Shaman — сигнатурный герой prblms, на котором он провел девять успешных матчей подряд.
Tundra выглядят фаворитами по всем объективным метрикам: от рейтинга до глубины драфтов. Однако формат матчча из двух карт и мотивация Yandex сыграть на максимум оставляют шанс на обмен картами. Наш прогноз: ничья — 2,67. Также, учитывая частый выбор героев, направленный на ранний пуш от Tundra, можно попробовать взять «Tundra уничтожит первую башню на 1-й карте за 1,55».
Статистические тренды в играх Tundra Esports и Team Yandex
|Tundra Esports
|Team Yandex
|Выиграли 1 из 4 последних матчей.
|Сыграли вничью 3 из 5 последних матчей.
|В 3 из 5 последних матчей проигрывали хотя бы одну карту.
|1 победа в 6 последних матчах.
Ставки на матч Tundra Esports — Team Yandex 11 июля 2025 года
Ничья за 2,67.
Tundra уничтожит первую башню на 1-й карте за 1,55.