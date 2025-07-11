Прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо» 12 июля 2025 года: в товарищеском дерби забьют оба клуба

Перед стартом нового сезона российские клубы продолжают набирать форму в контрольных встречах. В одном из столичных спаррингов сойдутся «Локомотив» и «Динамо» — команды, которые завершили прошлый чемпионат рядом в турнирной таблице. Соперники хорошо знают друг друга и имеют насыщенную историю противостояний. Оба коллектива уже провели по контрольному матчу, однако форма и эффективность пока оставляют вопросы. На чьей стороне окажется преимущество в этот раз?