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Прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо» 12 июля 2025 года: в товарищеском дерби забьют оба клуба

В товарищеском матче встретятся «Локомотив» и «Динамо». Варианты для ставок — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК «ЛОКОМОТИВ»

Перед стартом нового сезона российские клубы продолжают набирать форму в контрольных встречах. В одном из столичных спаррингов сойдутся «Локомотив» и «Динамо» — команды, которые завершили прошлый чемпионат рядом в турнирной таблице. Соперники хорошо знают друг друга и имеют насыщенную историю противостояний. Оба коллектива уже провели по контрольному матчу, однако форма и эффективность пока оставляют вопросы. На чьей стороне окажется преимущество в этот раз?

Коэффициенты букмекеров на матч «Локомотив» — «Динамо»

Букмекеры ожидают равную борьбу: победа «Локомотива» идет за 2,87, ничья — за 3,68, а успех «Динамо» оценивается в 2,28. На тотал больше 2,5 голов дают 1,48, на меньше — 2,65.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо»

«Железнодорожники» завершили прошлый сезон на шестой позиции, отстав от «Динамо» на три очка. Летом команда провела 3 товарищеские встречи: 3:1 с дзержинским «Арсеналом», 4:1 с «Родиной-2» и 0:0 с «Торпедо». В 10 последних матчах подопечные «Локо» выглядели стабильно: четыре победы, четыре ничьих и два поражения. Средняя результативность команды в этом отрезке составила 1.5 забитых мяча за игру при одном пропущенном.

Статистика очных матчей с «Динамо» намекает на упорную борьбу: из 41 встречи команды одержали по 15 побед. На своем поле «Локомотив» забивает в среднем 1.5 мяча, и этот матч станет возможностью укрепить атакующие связи перед стартом сезона.

Бело-голубые закончили прошлый сезон на пятом месте, набрав 56 очков. В межсезонье «Динамо» обыграло ОФК (4:0) и «Партизан» (3:1) и разошлось миром с «Ахматом» (1:1). В последних 10 официальных матчах «Динамо» победило четыре раза, трижды проиграло и трижды сыграло вничью. Средняя результативность на этом отрезке — 1.4 гола за матч, на выезде — 1.2. Однако тревожит оборона: в среднем 1.3 пропущенных мяча за игру.

Примечательно, что в последних пяти товарищеских матчах вне дома команда стабильно забивала больше 1.5 мячей — это может стать фактором в предстоящей встрече. Также стоит учитывать высокую плотность в очных встречах — за всю историю команды сыграли 41 матч, и 26 раз обе забивали.

Обе команды обладают сравнимым уровнем, а их история полна результативных противостояний. Статистика и форма намекают на продолжение этой традиции. Предпочтение в ставке отдаем сценарию, при котором обе команды отличатся. Наш прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 1,66 и оба тайма больше 1,5 за 3,40.

Статистические тренды в играх «Локомотива» и «Динамо»

«Локомотив»
«Динамо» 
В 4 из 6 последних матчах забивали обе команды.
Выиграло 3 из 4 последних матчей.
Не проигрывает 4 матча кряду.
В 4 из 5 последних матчей тотал был больше 2,5.

Ставки на матч «Локомотив» — «Динамо» 12 июля 2025 года

Обе забьют и тотал больше 2,5 за 1,66.

Оба тайма больше 1,5 за 3,40.