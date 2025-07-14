Шансы на победу в Кубке России: «Зенит» — фаворит, «Спартак» и «Краснодар» — равные претенденты, ЦСКА и «Динамо» на поздних стадиях не ждут

Ситуация в Кубке России очень похожа на расстановку сил в РПЛ. Главным претендентом так же остается «Зенит», которому выпал еще один шанс порадовать болельщиков в столетний юбилей клуба — неожиданно выяснилось, что таковым будет предстоящий сезон, а не прошедший. Однако если в чемпионате питерцы оступаются редко, то в Кубке что-то идет не так довольно часто, поэтому был лишь один трофей за пять последних розыгрышей. Несомненно большие шансы можно объяснить также возможностью широкой ротации.