Шансы на победу в Кубке России: «Зенит» — фаворит, «Спартак» и «Краснодар» — равные претенденты, ЦСКА и «Динамо» на поздних стадиях не ждут

Ситуация в Кубке России очень похожа на расстановку сил в РПЛ. Главным претендентом так же остается «Зенит», которому выпал еще один шанс порадовать болельщиков в столетний юбилей клуба — неожиданно выяснилось, что таковым будет предстоящий сезон, а не прошедший. Однако если в чемпионате питерцы оступаются редко, то в Кубке что-то идет не так довольно часто, поэтому был лишь один трофей за пять последних розыгрышей. Несомненно большие шансы можно объяснить также возможностью широкой ротации.
«Краснодар» на правах чемпиона РПЛ считается еще одним фаворитом на Кубок. Однако в ситуации с «быками» сложно говорить о большой скамейке, поэтому в какой-то момент сезона тренерскому штабу наверняка придется делать выбор в пользу одного соревнования — Кубка или чемпионата. В прошлом сезоне Мусаев, ожидаемо, сделал ставку на РПЛ и вылетел из турнира достаточно рано.
На «Спартак» у букмекеров тоже хороший коэффициент. Московский клуб продлил контракт с тренером Станковичем и считается одним из фаворитов чемпионата, поэтому оценивается высоко и здесь. Серб — хороший мотиватор, что может хорошо сработать в плей-офф, но с тактикой в прошлом сезоне случались звонкие промахи, а в Кубке это может дорого стоить команде.
ЦСКА и московское «Динамо» делят четвертое и пятое место среди претендентов на трофей. Клубы прошли летом похожий путь со сменой главного тренера. Кажется, попали с наставником и там, и там. Однако доля сомнений еще осталась — отсюда и довольно высокий коэффициент.
От некоторых участников ждут среднего выступления, но оставляют возможность на сенсацию. К таким букмекеры отнесли «Локомотив», «Ростов», «Рубин» и «Крылья Советов».
Коэффициенты на титул в Кубке России в сезоне-2025/26
Коэффициент на победу «Зенита» в турнире составляет 3,20, на «Краснодар» и «Спартак» — 6,00, на ЦСКА и московское «Динамо» — 9,00. Шансы «Локомотива» на трофей оцениваются в 12,00, «Ростова» — в 15,00, «Рубина» — в 25,00, «Крыльев Советов» — в 30,00.
На то, что трофей по итогам финала Кубка России достанется «Ахмату», можно поставить за 50,00. Поверить в «Сочи» стоит 80,00. «Акрон», «Динамо» Махачкала и «Балтика» оцениваются одинаково — 100,00. Коэффициент на «Пари НН» и «Урал» составляет 150,00.
Дальше идут команды, чьи шансы на золото в глазах букмекеров выглядят совсем призрачными: «Родина», «Енисей», «Черноморец», «СКА» Хабаровск, «Ротор» имеют шансы ценой в 200,00. Тульский «Арсенал» и «Оренбург» получили одинаковый коэффициент 250,00.
«Шинник», «КАМАЗ», «Нефтехимик», «Уфа» и «Факел» тоже нашли отражение в прогнозах букмекеров — их шансы оценили в 300,00. На «Чайку» можно поставить за 400,00. Выбить максимальный коэффициент можно, если угадать победу в турнире от «Алании», «Тюмени» и «Сокола» — 500,00.
Коэффициенты на победу в группе
Первые места в группах Пути РПЛ букмекеры видят у «Зенита» — за 1,30, «Краснодара» — за 2,05, «Спартака» — за 1,45 и ЦСКА — за 1,75.
Ситуации в группах Пути РПЛ
По мнению букмекеров, в группах Пути РПЛ мы увидим такие итоговые места.
Группа А
«Зенит».
«Рубин».
«Ахмат».
«Оренбург».
Группа В
«Краснодар».
«Динамо» Москва.
«Крылья Советов».
«Сочи».
Группа С
«Спартак».
«Ростов».
«Пари НН».
«Динамо» Махачкала.
Группа D
ЦСКА.
«Локомотив».
«Акрон».
«Балтика».