Прогноз на матч «Интер Майами» — «Нэшвилл» 13 июля 2025 года: Месси продолжит побеждать

«Нэшвилл» и «Интер Майами» идут в первой пятерке в Восточной конференции и находятся в отличной форме. У обеих команд сильная атака, высокие средние показатели по результативности и угловым, а также внушительные серии без поражений. При этом история очных противостояний между «Интером» и «Нэшвиллом» добавляет интриги — нередко команды играют вничью, а голевая феерия происходит далеко не всегда.
Коэффициенты букмекеров на матч «Интер Майами» — «Нэшвилл»
Букмекеры уверены в силе «Интер Майами»: победа хозяев котируется за 1,85, ничья — за 4,40, а успех гостей из Нэшвилла идет за 3,60. На общий тотал больше 2,5 голов дают 1,45, а на «низ» — 2,65.
Прогноз на матч «Интер Майами» — «Нэшвилл»
Команда Лионеля Месси продолжает впечатлять в МЛС — в пяти последних матчах клуб из Флориды набрал 13 очков, выиграв четыре встречи и сыграв один раз вничью. За этот отрезок «цапли» забили 18 голов и пропустили 8. В последнем туре «Интер Майами» на выезде обыграл «Нью-Инглэнд Революшн» со счетом 2:1 — дубль оформил как раз Месси.
Подопечные Маскерано играют с акцентом на владение мячом и быстрые фланговые атаки, регулярно набирая высокий показатель по угловым — в среднем 9.8 за матч. Домашняя форма команды также внушает доверие: «Интер» стабильно забивает, а поражения на своем поле случаются крайне редко. Команда идет третьей по потерянным очкам, и в случае победы может вплотную приблизиться к лидеру конференции «Цинциннати».
«Нэшвилл» занимает второе место на Востоке, опережая «Интер Майами» на 6 очков, но при этом он сыграл больше матчей. У гостей серия из 5 побед подряд, форвард Серридж вышел на первое место в споре бомбардиров с 16 голами в 21 матче. В прошлом туре «Нэшвилл» одолел «Филадельфию» (1:0), играя с 63-й минуты в меньшинстве.
Статистика угловых также указывает на атакующий стиль «Нэшвилла» — в среднем 9 за матч. Однако история личных встреч с «Интер Майами» не в пользу гостей: в последних семи матчах они не смогли обыграть соперника, а в большинстве случаев уступали с разницей в 1−2 мяча. Кроме того, на выезде команда часто пропускает и испытывает сложности в позиционной обороне.
Обе команды находятся на ходу, но атакующий потенциал «Интер Майами» и фактор домашнего поля делают хозяев чуть более предпочтительными. Ставка на победу «Интера» и тотал больше 2.5 голов выглядит логично, учитывая форму Месси и статистику последних матчей. Наш прогноз: «Интер Майами» победит и обе забьют за 3,00 и тотал больше 3 — 1,70.
Статистические тренды в играх «Интер Майами» и «Нэшвилла»
|«Интер Майами»
|«Нэшвилл»
|В 5 последних матчах тотал был больше 2,5.
|Не проигрывает 15 матчей кряду.
|Проиграли 1 из 9 последних матчей.
|Не может выиграть у «Интер Майами» уже 7 матчей подряд.
Ставки на матч «Интер Майами» — «Нэшвилл» 13 июля 2025 года
«Интер Майами» победит и обе забьют за 3,00.
Тотал больше 3 — 1,70.