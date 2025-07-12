Прогноз на матч «Интер Майами» — «Нэшвилл» 13 июля 2025 года: Месси продолжит побеждать

Статистика угловых также указывает на атакующий стиль «Нэшвилла» — в среднем 9 за матч. Однако история личных встреч с «Интер Майами» не в пользу гостей: в последних семи матчах они не смогли обыграть соперника, а в большинстве случаев уступали с разницей в 1−2 мяча. Кроме того, на выезде команда часто пропускает и испытывает сложности в позиционной обороне.