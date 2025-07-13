Прогноз на матч «Спартак» — «Спартак» Суботица 13 июля 2025 года: красно-белые легко пройдут сербский тест

В сербском «Спартаке» два года назад главным тренером работал Александр Кержаков — с июня по ноябрь 2023-го. И до, и после россиянина клуб никак не может попасть в первую восьмерку. В прошедшем сезоне коллектив занял лишь 12-е место, а перед этим боролся за сохранение прописки. В клубе из Суботицы много молодежи, главная цель здесь — развить игроков и продать их в команду выше статусом. У «Спартака» только одна победа в пяти матчах, при двух ничьих и двух поражениях. Проблемы касаются прежде всего обороны — в каждом из последних пяти поединков команда пропускала минимум дважды.