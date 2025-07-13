Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прогноз на матч «Спартак» — «Спартак» Суботица 13 июля 2025 года: красно-белые легко пройдут сербский тест

В Москве состоится товарищеский матч между «Спартаком» из столицы России и «Спартаком» из Сербии. Варианты для ставок — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Эта встреча станет частью предсезонной подготовки для москвичей, которые постепенно набирают форму перед стартом чемпионата РПЛ. В отличие от российских красно-белых, сербский коллектив представляет нижнюю часть турнирной таблицы в своей лиге. Матч имеет репетиционный характер, но и спортивный интерес в нем тоже есть.

Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — «Спартак» Суботица

Букмекеры не сомневаются в «Спартаке»: победа хозяев идет за 1,15, ничейный исход — за 9,00, тогда как сенсационный триумф гостей оценивается в 14,00. На тотал больше 2,5 голов дают 1,24, на меньше — 3,80.

Прогноз на матч «Спартак» — «Спартак» Суботица

Прошлый сезон оказался для «Спартака» провальным. Команда выдала шестиматчевую победную серию осенью и включилась в борьбу за золото. Однако весной подопечные Станковича сбавили обороты и завершили чемпионат лишь четвертыми, а также не дошли до суперфинала Кубка России.

Сейчас москвичи работают над исправлением ошибок: в 3 контрольных матчах — 2 победы и ничья. Результативность команды высока, а тренер сохраняет внутреннюю конкуренцию за позиции в составе. Важно и то, что «Спартак» регулярно преуспевает в атакующих действиях, а по ожидаемым голам команда была среди лучших в РПЛ. Настрой на товарищескую встречу остается серьезным — сам Станкович отмечает важность фокусировки на старте сезона.

В сербском «Спартаке» два года назад главным тренером работал Александр Кержаков — с июня по ноябрь 2023-го. И до, и после россиянина клуб никак не может попасть в первую восьмерку. В прошедшем сезоне коллектив занял лишь 12-е место, а перед этим боролся за сохранение прописки. В клубе из Суботицы много молодежи, главная цель здесь — развить игроков и продать их в команду выше статусом. У «Спартака» только одна победа в пяти матчах, при двух ничьих и двух поражениях. Проблемы касаются прежде всего обороны — в каждом из последних пяти поединков команда пропускала минимум дважды.

В среднем за матч фиксируется около четырех голов, и тенденция к открытой игре остается устойчивой. По словам тренерского штаба сербов, этот спарринг рассматривается как тест для определения готовности перед стартом чемпионата Сербии — и большого давления команда испытывать не будет.

Разница в классе между соперниками очевидна, а форма московского «Спартака» внушает доверие: команда играет агрессивно, комбинирует в атаке и забивает. При этом сербы регулярно пропускают. Все это делает вероятным результативный матч. Наш прогноз: победа «Спартака» с форой −2,5 за 2,07 и тотал больше 4 за 1,96.

Статистические тренды в играх «Спартака» и «Спартака» Суботицы

«Спартак»
«Спартак» Суботица
В 4 из 5 последних матчей играла ставка «обе забьют — нет».
Забивают в 8 домашних матчах подряд. 
Забивает в 8 домашних матчах подряд.
Не забивал в го стях в 3 последних матчах.​​​​​​​ 

Ставки на матч «Спартак» — «Спартак» Суботица 13 июля 2025 года

Победа «Спартака» с форой −2,5 за 2,07.

Тотал больше 4 — 1,96.