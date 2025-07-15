Гол «Кайрата» и засуха в игре «Ноа»: экспресс на матчи квалификации Лиги чемпионов

Середину июля футбольным болельщикам приходится пережидать. Новый сезон еще не стартовал, а интересных матчей почти не найти. Однако и в такой момент есть на что обратить внимание. Сегодня мы соберем экспресс на ответные матчи 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
Прогноз на матч «Мальме» — «Иберия»
У грузинской команды сейчас тяжелый период — проиграли три важные встречи подряд. Исправить положение можно только уверенной победой над «Мальме», который перед ответным матчем ведет в два мяча. Атака — не самая сильная сторона «Иберии», поэтому на яркий проход рассчитывать сложно. Однако показать интересный футбол команды способны.
Наверняка грузины начнут матч в атакующем режиме и постепенно будут увеличивать риски. У «Мальме», который не проигрывает уже пять матчей подряд и имеет приличный отрыв по голам, будет хорошая возможность поиграть на контратаках. Вряд ли игра скатится в закрытый футбол, поэтому можно смело брать тотал больше 2 — за 1,35.
Прогноз на матч «Будучность» — «Ноа»
Первый матч прошел аккуратно — 1:0 в пользу «Ноа». Однако команда из Армении чувствовала себя намного увереннее — больше держала мяч, атаковала и била по воротам. «Ноа» предстоит повторить этот сценарий в ответной встрече, но больший акцент можно сделать на контроле мяча, а не создании опасности у чужих ворот. Кажется, коллектив Перковича способен удержать победу и пройти в четвертьфинал — больше одного мяча они не пропускали уже четыре игры подряд.
Черногорцы проиграли три из четырех последних встреч и забили за это время лишь дважды (оба в одном матче). Ждать неожиданной голевой феерии от «Будучности» не приходится. Лететь вперед с первых минут команда не станет, чтобы не усугубить свое положение, а вовремя включаться и забивать коллектив из Подгорицы просто не умеет. Выберем ставку на тотал меньше 1,5 в первом тайме — за 1,43.
Прогноз на матч «Кайрат» — «Олимпия»
Сценарий на ответную встречу предположить сложно, так как команды подошли к матчу с ничейным результатом. При этом «Кайрат» имеет преимущество своего поля и отличается хотя бы раз за матч семь игр подряд. У словенской «Любляны» поражений не было давно, но от открытого футбола команда не отказывается — в 3 из 4 последних матчей проходил тотал больше 2,5. Кажется, хоть раз казахи точно отличиться смогут, поэтому поставим на индивидуальный тотал «Кайрата» больше 0,5 — за 1,38.
Экспресс на футбол 15 июля 2025 года
«Мальме» — «Иберия»: тотал больше 2 — 1,35.
«Будучность» — «Ноа»: тотал меньше 1,5 в первом тайме — 1,43.
«Кайрат» — «Олимпия»: индивидуальный тотал «Кайрата» больше 0,5 — 1,38.
Общий коэффициент: 2,66.