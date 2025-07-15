Гол «Кайрата» и засуха в игре «Ноа»: экспресс на матчи квалификации Лиги чемпионов

Сценарий на ответную встречу предположить сложно, так как команды подошли к матчу с ничейным результатом. При этом «Кайрат» имеет преимущество своего поля и отличается хотя бы раз за матч семь игр подряд. У словенской «Любляны» поражений не было давно, но от открытого футбола команда не отказывается — в 3 из 4 последних матчей проходил тотал больше 2,5. Кажется, хоть раз казахи точно отличиться смогут, поэтому поставим на индивидуальный тотал «Кайрата» больше 0,5 — за 1,38.