Прогноз на матч Team Spirit — Gaimin Gladiators 16 июля 2025 года: битва титанов за полуфинал

Турнир Esports World Cup 2025 проходит в Эр-Рияде в формате LAN, и поражение здесь означает вылет: нижней сетки нет. Победитель этой пары сыграет в полуфинале с сильнейшим из дуэта Aurora — PARIVISION. Team Spirit уверенно заняли первое место в группе и пропустили стадию на выбывание, а Gaimin Gladiators пришлось пробиваться в плей-офф через дополнительную серию.
Оба коллектива входят в топ-6 мирового рейтинга, и это противостояние обещает стать одним из самых напряженных на стадии ¼ финала. Интриги добавляет и равенство в очных встречах — 10 побед у каждой команды и четыре ничьи за 24 игры.
Коэффициенты букмекеров на матч Team Spirit — Gaimin Gladiators
Букмекеры уверены в силе Team Spirit: победа «драконов» идет за 1,43, а успех Gaimin Gladiators оценивается заметно выше — за 2,84.
Прогноз на матч Team Spirit — Gaimin Gladiators
Подопечные Silent уверенно прошли групповой этап, уступив только одну карту — в самой первой серии против BetBoom. Затем последовали сухие победы над Talon и Na'Vi, а также ничья с Xtreme. Особенно ярко себя проявили «Yatoro» и «Collapse», которые в матче с Na'Vi сыграли идеально: оба не погибли ни разу на карте. В команде экспериментируют с метой: физическая сборка на Shadow Fiend в исполнении «Yatoro» позволила быстро доминировать и завершить первую карту за 29 минут. После этого он взял привычного Monkey King — решение оказалось удачным против Pangolier на оффлейне у соперника.
Винрейт «драконов» на турнире — 60% за 53 карты, а средние показатели убийств превышают 26 на карту. Отдельно стоит отметить саппортов: с Bane и Dark Willow команда пока не проигрывала. Благодаря успешному выступлению Spirit получили несколько дополнительных дней на подготовку и имеют возможность удивить соперника свежими драфтами.
«Гладиаторы» завершили групповой этап без поражений, но сразу три ничьи не позволили занять первое место. В итоге команда попала в Elimination Stage, где уверенно обыграла Team Yandex. В этом матче особенно выделился «Ace» — на обеих картах он блестяще отыграл на Underlord и завершил игру с самым высоким уровнем среди всех игроков. Однако пул героя у него остается ограниченным: Centaur и Underlord — его ключевые пики, которые часто банят.
Новичок команды «watson», заменивший «dyrachyo», не скрывает своей мотивации — в интервью он назвал Team Spirit грозным соперником и пообещал активную подготовку в оставшиеся дни. Винрейт команды — 54% за 79 карт, а средние показатели убийств немного ниже, чем у соперника. Тем не менее, Gaimin Gladiators показывают высокий уровень взаимодействия и стабильную форму, а «tOfu» продолжает быть опасен на своем сигнатурном Batrider, если тот остается в пуле.
Несмотря на равенство в очных встречах, в 2025 году Team Spirit выиграли у соперника четыре матча из пяти. Коллектив показывает уверенную игру на турнире и выглядит свежим после прямого выхода в плей-офф. Однако нельзя забывать, что Spirit не всегда стабильно выступают в матчах на вылет, что уже не раз становилось проблемой.
С другой стороны, Gaimin Gladiators хоть и набрали форму, но зависят от ограниченного пула ключевых героев и только недавно вернулись в борьбу за титул. Мы ожидаем напряженного матча, где исход решится на третьей карте. Наш прогноз: тотал карт больше 2,5 за 2,05 и победа Team Spirit со счетом 2:1 за 3,39.
Статистические тренды в играх Team Spirit и Gaimin Gladiators
|Team Spirit
|Gaimin Gladiators
|Проиграли только 1 из 6 последних матчей.
|Проиграли 4 из 5 последних встреч Team Spirit.
|4 из 6 последних матчей заканчивались сухой победой команды.
|В 4 из 7 последних матчей проигрывали хотя бы одну карту.
Ставки на матч Team Spirit — Gaimin Gladiators 16 июля 2025 года
Тотал карт больше 2,5 — 2,05.
Победа Team Spirit 2−1 — 3,39.