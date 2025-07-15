Прогноз на матч Team Spirit — Gaimin Gladiators 16 июля 2025 года: битва титанов за полуфинал

Подопечные Silent уверенно прошли групповой этап, уступив только одну карту — в самой первой серии против BetBoom. Затем последовали сухие победы над Talon и Na'Vi, а также ничья с Xtreme. Особенно ярко себя проявили «Yatoro» и «Collapse», которые в матче с Na'Vi сыграли идеально: оба не погибли ни разу на карте. В команде экспериментируют с метой: физическая сборка на Shadow Fiend в исполнении «Yatoro» позволила быстро доминировать и завершить первую карту за 29 минут. После этого он взял привычного Monkey King — решение оказалось удачным против Pangolier на оффлейне у соперника.