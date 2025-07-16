Прогноз на матч Aurora Gaming — PVISION 16 июля 2025 года: сможет ли Aurora прервать серию поражений?

Победитель этого поединка выйдет в полуфинал, где встретится с сильнейшим в паре Team Spirit — Gaimin Gladiators, а проигравший покинет чемпионат, заработав 125 тысяч долларов. Обе команды входят в топ-10 мирового рейтинга и уже доказали свою состоятельность на групповой стадии: Aurora через переигровки взяла прямой слот в плей-офф, а PARIVISION после неудачи с Liquid уверенно разобралась с Xtreme. История очных встреч говорит в пользу PVISION, но Aurora показывает хорошую адаптацию и стабильную игру, особенно на саудовском лане.
Коэффициенты букмекеров на матч Aurora Gaming — PVISION
Букмекеры уверены в PVISION: победа фаворита идет за 1,40, тогда как успех Aurora оценивается коэффициентом 3,00.
Прогноз на матч Aurora Gaming — PVISION
Aurora Gaming под руководством тренера G завершила групповую стадию, оформив победы над Yandex и Virtus.pro, а также дважды сыграв с Tundra — ничья и победа в переигровке. Единственное поражение пришлось на матч с PARIVISION (0:2), но это не помешало Aurora занять место в плей-офф. Линия TORONTOTOKYO стабильно работает на миде, а агрессия Nightfall и активность Mira через смоки создают давление на соперника уже с первых минут. В переигровке против Tundra команда применила яркую драфт-заготовку с Magnus, Dark Willow, Puck и Lifestealer, которая принесла уверенную победу.
Однако у коллектива остаются уязвимости: просадки по золоту в ранней стадии и уязвимость к быстрым пуш-стратегиям. На турнире команда показывает 57% винрейта за 119 карт при средних показателях 27.25 убийств и 26.03 смертей на карту.
PVISION начали турнир не очень хорошо: проигрыш от Liquid и ничья с Shopify Rebellion вынудили их участвовать в переигровке с HEROIC. Дальше команда собралась и уверенно прошла в следующий раунд, завершив выступление на групповом этапе победой 2:1, а затем разгромив Xtreme со счетом 2:0. Главной угрозой остается No[o]ne- — его агрессивные перемещения с первых минут сбивают темп оппонента. Dukalis стабильно обеспечивает контроль вижена, а DM — ключевая фигура на линии.
Интересно, что PARIVISION на этом турнире отказались от своего привычного Terrorblade, но при этом Chen приносит 100% винрейт за четыре карты. При всех локальных проблемах команда демонстрирует уверенные командные действия и сильные файты в районе Рошана. Общий винрейт — 74% за 87 карт, при средних 25.15 убийств и 21.45 смертей.
Счет в личных встречах — 4:1 в пользу PARIVISION, причем после обновления составов Aurora не выигрывала у соперника ни одного матча. Однако подопечные G неплохо адаптировались к местной сцене и показали уверенность в переигровках с Tundra, что говорит о хорошей форме. PARIVISION хоть и фаворит, но не выглядит безупречно: потерянная карта с Shopify и поражение от Liquid показали уязвимости. Наш прогноз: тотал больше 2,5 карт за 2,05 и победа PARIVISION со счетом 2:1 за 3,32.
Статистические тренды в играх Aurora Gaming и PVISION
|Aurora Gaming
|PVISION
|В 8 из 11 последних матчах проигрывала минимум 1 карту.
|Одно поражение в 5 последних матчах.
|Проиграла PVISION 4 последних матча.
|8 из 10 последних матчей завершались сухой победой одной из команд.
Ставки на матч Aurora Gaming — PVISION 16 июля 2025 года
Тотал больше 2,5 карт — 2,05.
Победа PARIVISION со счетом 2:1 — 3,32.