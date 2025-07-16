Прогноз на матч Aurora Gaming — PVISION 16 июля 2025 года: сможет ли Aurora прервать серию поражений?

Счет в личных встречах — 4:1 в пользу PARIVISION, причем после обновления составов Aurora не выигрывала у соперника ни одного матча. Однако подопечные G неплохо адаптировались к местной сцене и показали уверенность в переигровках с Tundra, что говорит о хорошей форме. PARIVISION хоть и фаворит, но не выглядит безупречно: потерянная карта с Shopify и поражение от Liquid показали уязвимости. Наш прогноз: тотал больше 2,5 карт за 2,05 и победа PARIVISION со счетом 2:1 за 3,32.