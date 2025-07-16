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Прогноз на матч «Цинциннати» — «Интер Майами» 17 июля 2025 года: Месси снова не уйдет без голов

«Цинциннати» и «Интер Майами» встретятся в матче чемпионата МЛС. Как сложится игра — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

После возвращения с клубного чемпионата мира Месси не удержать — аргентинец отличается в каждом матче, обеспечивая победы. Три подряд встречи в чемпионате завершились с тоталом больше 2,5, а всего у «Интера» набралось уже шесть таких матчей, если учитывать международный турнир. Схожая ситуация — у «Цинциннати». Клуб идет в лидерах Восточной конференции, но не отличается надежной обороной и с радостью вступает в голевую перестрелку. Кажется, матч получится ярким.

Коэффициенты букмекеров на матч «Цинциннати» — «Интер Майами»

Букмекеры не видят в этой паре фаворита: коэффициент на победу «Цинциннати» составляет 2,50, на «Интер Майами» — 2,55. Ничейный результат оценивается в 3,90. Голов от матча ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,40.

Прогноз на матч «Цинциннати» — «Интер Майами»

«Цинциннати» идет на втором месте на Востоке, но не отличается сверхнадежной обороной или суператакой. В топ-6 команда имеет худшую разницу голов (+4) и надежность (31 пропущенный гол за 22 матча). Происходит это из-за нестабильного выступления клуба — минимальные победы чередуются с разгромными поражениями и наоборот. Вряд ли в матче с «Интером» тренерский штаб предпочтет отсидеться в обороне, поэтому ждем яркого футбола с крупным счетом.

Тем более коллектив из Майами это почти гарантирует. Основой успеха, конечно, становится Месси, который не уходил без очков уже шесть встреч в чемпионате, а в пяти последних набирал минимум по два очка. Сдержать его сейчас — невыполнимая задача ни для одного американского клуба. Один из самых пропускающих коллективов МЛС, скорее всего, не остановит Лео.

Наш прогноз на матч: индивидуальный тотал «Интера» больше 1,5 — за 1,77. Также поставим на то, что «Интер» забьет в обоих таймах — за 2,75.

Статистические тренды в играх «Цинциннати» и «Интер Майами»

«Цинциннати»
«Интер Майами»
4 победы в 5 последних матчах.
Лишь 1 поражение в 10 последних матчах.
Тотал больше 2,5 проходил в 7 из 8 последних матчей.
Индивидуальный тотал больше 1,5 проходил в 5 из 6 последних матчей.

Ставки на матч «Цинциннати» — «Интер Майами» 17 июля 2025 года

Индивидуальный тотал «Интера» больше 1,5 — 1,77.

«Интер» забьет в обоих таймах — 2,75.

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