Прогноз на матч «Цинциннати» — «Интер Майами» 17 июля 2025 года: Месси снова не уйдет без голов

Тем более коллектив из Майами это почти гарантирует. Основой успеха, конечно, становится Месси, который не уходил без очков уже шесть встреч в чемпионате, а в пяти последних набирал минимум по два очка. Сдержать его сейчас — невыполнимая задача ни для одного американского клуба. Один из самых пропускающих коллективов МЛС, скорее всего, не остановит Лео.