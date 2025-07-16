Ставим на Tundra Esports и Team Liquid с коэффициентом 5: экспресс на ¼ финала Esports World Cup

Falcons на этом турнире уже удивили, навязав борьбу ряду сильных команд, но их форма пока не так стабильна. Команда зависит от раннего преимущества, которое не всегда удается реализовать — особенно против таких четко организованных соперников, как Liquid. Главная угроза со стороны Falcons — агрессия Malr1ne и связка Cr1t- с Sneyking, способная создать острую ситуацию на линии. Однако в матчах против команд с высоким уровнем макро Falcons часто теряют инициативу после 20-й минуты. Учитывая сильную текущую форму Liquid, а также их исторически успешную игру против агрессивных соперников, предпочтение стоит отдать именно им. Наш прогноз: победа Liquid с форой −1,5 за 2,45.