Ставим на Tundra Esports и Team Liquid с коэффициентом 5: экспресс на ¼ финала Esports World Cup

Стадия плей-офф на турнире Riyadh Masters 2025 по Dota 2 в самом разгаре. Собрали для вас экспресс на матчи ¼ финала.
Прогноз на матч Tundra Esports — BetBoom Team
Tundra Esports и BetBoom Team подходят к матчу в статусе одних из фаворитов турнира, но разница в стиле и опыте в решающих стадиях играет ключевую роль. BetBoom уверенно прошли групповой этап, выиграв у Falcons, GG и XCTN, однако их агрессивная модель игры нередко рушится, если соперник выдерживает стартовый натиск. Именно так Tundra неоднократно наказывали BB: за последние месяцы они выиграли у них трижды, стабильно переигрывая в макро и поздней стадии. Это — серьезный психологический и тактический перевес.
Да, у BetBoom отличная форма и сильные индивидуальные исполнители, но Tundra читают их драфты и умеют контролировать ход серии, особенно когда борьба затягивается. В плей-офф большую роль играет дисциплина и гибкость, а именно этим Tundra и сильны. При этом BB вполне способны зацепить одну карту за счет своей темповой игры. Наш прогноз: победа Tundra Esports за 2,08.
Прогноз на матч Team Liquid — Team Falcons
Liquid уверенно прошли групповую стадию, не проиграв ни одной встречи, и за счет этого получили дополнительное время на подготовку. Их стабильность, выстроенное макро и четкая командная дисциплина позволяют рассчитывать на высокий уровень игры против любого соперника. В последних сериях Nisha и miCKe демонстрируют отличную форму, а Boxi и SaberLight обеспечивают нужное давление на боковых линиях. Особенно стоит отметить, что Liquid уверенно чувствуют себя в затяжных сериях, где решающую роль играет опыт и умение реализовывать стратегию на поздней стадии.
Falcons на этом турнире уже удивили, навязав борьбу ряду сильных команд, но их форма пока не так стабильна. Команда зависит от раннего преимущества, которое не всегда удается реализовать — особенно против таких четко организованных соперников, как Liquid. Главная угроза со стороны Falcons — агрессия Malr1ne и связка Cr1t- с Sneyking, способная создать острую ситуацию на линии. Однако в матчах против команд с высоким уровнем макро Falcons часто теряют инициативу после 20-й минуты. Учитывая сильную текущую форму Liquid, а также их исторически успешную игру против агрессивных соперников, предпочтение стоит отдать именно им. Наш прогноз: победа Liquid с форой −1,5 за 2,45.
Экспресс на Dota 2 17 июля 2025 года
Tundra Esports — BetBoom Team: победа Tundra Esports — 2,08.
Team Liquid vs Team Falcons: победа Liquid с форой −1,5 — 2,45.
Общий коэффициент: 5,10.