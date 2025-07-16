Матч «Ахмат» — «Рубин» 20 июля 2025 года: дебют Сторожука в Грозном

«Ахмат» в прошлом чемпионате с трудом сохранил прописку в элите, вырвав победу в стыковых играх с «Уралом». Летом в Грозном провели масштабную трансферную кампанию: клуб пополнили сразу несколько игроков, включая Конате, Касинтуру, Мансилью и других. Тренировать команду позвали Сторожука, который до этого работал в тульском «Арсенале». На фоне этих изменений и с учетом хорошей домашней серии из восьми матчей без поражений «Ахмат» вполне закономерно считается фаворитом встречи.
Для «Рубина» минувший сезон стал успешным: команда заняла 7-е место, набрала 45 очков и показала стабильную игру на протяжении всей дистанции. Однако в летнее трансферное окно клуб подписал только защитника Мальдонадо. Основной новостью стало сохранение Даку, лучшего бомбардира команды.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Встречу будет в прямом эфире показывать «Матч! Премьер».
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 20 июля 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Ахмат»
Вратарь: Ульянов.
Защитники: Тодорович, Ибишев, Шатара, Сидоров.
Полузащитники: Келиано, Талаль, Касинтура.
Нападающие: Мансилья, Конате, Садулаев.
«Рубин»
Вратарь: Ставер.
Защитники: Безруков, Грицаенко, Вуячич, Тесленко, Кабутов.
Полузащитники: Ходжа, Вада, Зотов.
Нападающие: Шабанхаджай, Даку.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном.