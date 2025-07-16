Матч «Ахмат» — «Рубин» 20 июля 2025 года: дебют Сторожука в Грозном

«Ахмат» в прошлом чемпионате с трудом сохранил прописку в элите, вырвав победу в стыковых играх с «Уралом». Летом в Грозном провели масштабную трансферную кампанию: клуб пополнили сразу несколько игроков, включая Конате, Касинтуру, Мансилью и других. Тренировать команду позвали Сторожука, который до этого работал в тульском «Арсенале». На фоне этих изменений и с учетом хорошей домашней серии из восьми матчей без поражений «Ахмат» вполне закономерно считается фаворитом встречи.