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Матч «Ахмат» — «Рубин» 20 июля 2025 года: дебют Сторожука в Грозном

В 1-м туре российской Премьер-лиги «Ахмат» сыграет с «Рубином».

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: Официальный паблик ФК "Ахмат" ВКонтакте

«Ахмат» в прошлом чемпионате с трудом сохранил прописку в элите, вырвав победу в стыковых играх с «Уралом». Летом в Грозном провели масштабную трансферную кампанию: клуб пополнили сразу несколько игроков, включая Конате, Касинтуру, Мансилью и других. Тренировать команду позвали Сторожука, который до этого работал в тульском «Арсенале». На фоне этих изменений и с учетом хорошей домашней серии из восьми матчей без поражений «Ахмат» вполне закономерно считается фаворитом встречи.

Для «Рубина» минувший сезон стал успешным: команда заняла 7-е место, набрала 45 очков и показала стабильную игру на протяжении всей дистанции. Однако в летнее трансферное окно клуб подписал только защитника Мальдонадо. Основной новостью стало сохранение Даку, лучшего бомбардира команды.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Встречу будет в прямом эфире показывать «Матч! Премьер».

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 20 июля 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Ахмат»

Вратарь: Ульянов.

Защитники: Тодорович, Ибишев, Шатара, Сидоров.

Полузащитники: Келиано, Талаль, Касинтура.

Нападающие: Мансилья, Конате, Садулаев.

«Рубин»

Вратарь: Ставер.

Защитники: Безруков, Грицаенко, Вуячич, Тесленко, Кабутов.

Полузащитники: Ходжа, Вада, Зотов.

Нападающие: Шабанхаджай, Даку.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном.

Футбол. Премьер-лига
20.07
Ахмат
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.65
П2
3.31