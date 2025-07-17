Матч «Манчестер Юнайтед» — «Лидс» 19 июля 2025 года: «МЮ» без Онаны, но с Куньей

«Манчестер Юнайтед» проведет первый матч межсезонья с «Лидсом» — командой, вернувшейся в английскую Премьер-лигу. Манкунианцы уже пошумели на трансферном рынке, взяв форварда Кунью за 60 млн фунтов. Клуб из Манчестера на этом не останавливается и предлагает 70 млн за Мбемо из «Брентфорда». «Ман Юнайтед» также рассчитывает продать Маласию, Рэшфорда, Гарначо, Санчо и Антони, они пока тренируются отдельно.
«Лидс» приобрел экс-защитника ЦСКА Бийола за 18 млн евро и укрепил оборону игроками из «Вольфсбурга» и «Лилля». Клуб также договорился о переходе полузащитника Лонгстаффа из «Ньюкасла». Но главный вопрос — кто будет забивать в АПЛ — еще не решен. «Лидс» пока так и не нашел новичка-бомбардира.
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 19 июля 2025 года. Встреча начнется в 16:00 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Манчестер Юнайтед»
Вратарь: Байындыр.
Защитники: Мазрауи, де Лигт, Йоро.
Полузащитники: Далот, Угарте, Фернандеш, Доргу.
Нападающие: Кунья, Хейлунд, Диалло.
Вратарь Онана и защитник Мартинес пропустят начало предсезонки из-за травмы.
«Лидс»
Вратарь: Мелье.
Защитники: Богл, Бийол, Гудмундссон, Ампаду.
Полузащитники: Груев, Танака, Ньонто.
Нападающие: Ааронсон, Джеймс, Пиру.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на стадионе «Френдс Арена» в Сольне в Швеции.