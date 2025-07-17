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Матч «Манчестер Юнайтед» — «Лидс» 19 июля 2025 года: «МЮ» без Онаны, но с Куньей

В первом товарищеском матче лета «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Лидсом».

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Манчестер Юнайтед» проведет первый матч межсезонья с «Лидсом» — командой, вернувшейся в английскую Премьер-лигу. Манкунианцы уже пошумели на трансферном рынке, взяв форварда Кунью за 60 млн фунтов. Клуб из Манчестера на этом не останавливается и предлагает 70 млн за Мбемо из «Брентфорда». «Ман Юнайтед» также рассчитывает продать Маласию, Рэшфорда, Гарначо, Санчо и Антони, они пока тренируются отдельно.

«Лидс» приобрел экс-защитника ЦСКА Бийола за 18 млн евро и укрепил оборону игроками из «Вольфсбурга» и «Лилля». Клуб также договорился о переходе полузащитника Лонгстаффа из «Ньюкасла». Но главный вопрос — кто будет забивать в АПЛ — еще не решен. «Лидс» пока так и не нашел новичка-бомбардира.

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 19 июля 2025 года. Встреча начнется в 16:00 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Манчестер Юнайтед»

Вратарь: Байындыр.

Защитники: Мазрауи, де Лигт, Йоро.

Полузащитники: Далот, Угарте, Фернандеш, Доргу.

Нападающие: Кунья, Хейлунд, Диалло.

Вратарь Онана и защитник Мартинес пропустят начало предсезонки из-за травмы.

«Лидс»

Вратарь: Мелье.

Защитники: Богл, Бийол, Гудмундссон, Ампаду.

Полузащитники: Груев, Танака, Ньонто.

Нападающие: Ааронсон, Джеймс, Пиру.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на стадионе «Френдс Арена» в Сольне в Швеции.

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