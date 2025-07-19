Прогноз на матч «Рединг» — «Тоттенхэм» 19 июля 2025 года: «шпоры» начнут лето результативно

После вылета из Чемпионшипа «Рединг» не может стабилизировать положение, и каждое межсезонье начинает с кадровых перестроек. Минувший сезон в Лиге 1 команда завершила на седьмом месте и не пробилась в плей-офф за выход во второй по силе дивизион. Тем не менее, команда Ханта уже вовсю набирает форму: разгромила «Хангерфорд» (5:1) и сыграла вничью с «Джиллингемом» (0:0).