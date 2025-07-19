Прогноз на матч «Рединг» — «Тоттенхэм» 19 июля 2025 года: «шпоры» начнут лето результативно

Для Томаса Франка матч против «Рединга» станет первым в «Тоттенхэме». После девяти лет в «Брентфорде» датчанину предстоит адаптироваться к новым реалиям, где от него ожидают не просто стабильности, а результата. Несмотря на победу в Лиге Европы, клуб уволил Постекоглу, и теперь «шпоры» начинают новую главу.
Первый соперник «Тоттенхэма» — представитель английской Лиги 1, некогда выступавший в АПЛ, но ныне — символ стагнации. Тем не менее, именно такие встречи нередко таят сюрпризы: «Рединг» успел провести два товарищеских матча, а вот «Тоттенхэм» лишь начинает предсезонную работу. Разница в классе очевидна, но разный уровень готовности команд добавляет интриги.
Коэффициенты букмекеров на матч «Рединг» — «Тоттенхэм»
Букмекеры склоняются к «Тоттенхэму»: победа лондонцев идет за 1,45, ничья — за 4,80, а успех «Рединга» — за 6,50. На тотал больше 2,5 голов дают 1,49, на «низ» — 2,47.
Прогноз на матч «Рединг» — «Тоттенхэм»
После вылета из Чемпионшипа «Рединг» не может стабилизировать положение, и каждое межсезонье начинает с кадровых перестроек. Минувший сезон в Лиге 1 команда завершила на седьмом месте и не пробилась в плей-офф за выход во второй по силе дивизион. Тем не менее, команда Ханта уже вовсю набирает форму: разгромила «Хангерфорд» (5:1) и сыграла вничью с «Джиллингемом» (0:0).
В обороне коллектив по-прежнему уязвим — в прошлом чемпионате пропускал по 1,2 мяча за матч. Однако в атаке «Рединг» стабилен, забивает в среднем по 1,5 гола. Состав укомплектован, потерь нет, и Хант может рассчитывать на оптимальный набор исполнителей. Именно сыгранность и физическая готовность могут стать козырем в матче против фаворита.
Несмотря на успех в Лиге Европы, «Тоттенхэм» провалил сезон в АПЛ, завершив его лишь на 17-м месте. Победа над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в финале еврокубка стала приятной неожиданностью, но недостаточной для того, чтобы сохранить прежнего тренера. Теперь командой руководит Франк, который уже получил поддержку со стороны клуба: «Тоттенхэм» приобрел Кудуса за 55 млн фунтов и выкупил Теля и Данзо. Также команду пополнили молодые защитники Вушкович и Такаи.
В прошлом сезоне оборона была уязвимой: в 10 последних матчах АПЛ команда пропускала в среднем по 2,4 мяча, проиграв 8 из них. Состав на игру будет экспериментальным — многие лидеры только возвращаются после травм, а Викарио, Дрэгушин и Данзо матч пропустят. Это первая предсезонная встреча для «шпор», и стабильности от команды ждать не стоит.
Класс команд несопоставим, но в условиях товарищеского статуса встречи и разного уровня готовности перевес «Тоттенхэма» выглядит не столь очевидным. «Рединг» набрал форму и провел два спарринга, тогда как для «шпор» это первое испытание в межсезонье. «Рединг» способен огрызнуться, но «Тоттенхэм», даже в нынешнем виде, должен забить больше. Наш прогноз: победа «Тоттенхэма» с форой −1 — 1,70 и тотал больше 3 — 1,75.
Статистические тренды в играх «Рединга» и «Тоттенхэма»
|«Рединг»
|«Тоттенхэм»
|3 поражения в 19 последних матчах.
|Проиграл 3 из 5 последних матчей.
|В 4 из 6 последних матчах не играла ставка обе забьют.
|В 4 из 5 последних матчах забивала только одна из команд.
Ставки на матч «Рединг» — «Тоттенхэм» 19 июля 2025 года
Победа «Тоттенхэма» с форой −1 — 1,70.
Тотал больше 3 — 1,75.