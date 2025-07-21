«Кайрат» отличится, а киевское «Динамо» выиграет: экспресс на матчи Лиги чемпионов 22 июля

В этой паре есть фаворит в лице «Ференцвароша». Клуб находится в отличной форме, лишь раз уступив в 20 последних матчах. Однако проявить себя венграм в следующей игре будет не так просто. Дело в том, что этот поединок будет для них пятым подряд на гостевой арене. Несмотря на хорошую статистику, проявлять себя в непривычной обстановке раз за разом будет непросто. У «Ференцвароша» это, скорее всего, приведет к результативной игре — в 5 из 6 последних игр в гостях проходил тотал больше 2,5.