«Кайрат» отличится, а киевское «Динамо» выиграет: экспресс на матчи Лиги чемпионов 22 июля

Пока топ-чемпионаты не успели стартовать, можно обратить внимание на менее значимые события. Сегодня мы соберем экспресс на матчи квалификации Лиги чемпионов.
Прогноз на матч «КуПС» — «Кайрат»
«Кайрат» уверенно прошел во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, где встретится с финским «КуПС». Казахстанцы не проигрывают уже восемь матчей подряд, а в 12 из 14 последних встреч не уходили без забитых мячей. Конечно, свой лучший футбол «Кайрат» демонстрирует на домашнем поле, но и в гостях в последнее время получается неплохо — лишь два поражения в 12 последних играх. В последнем туре чемпионата тренерский штаб провел ротацию и даже потерял очки, чтобы использовать всех лидеров в предстоящем матче отбора. Кажется, проблем в такой ситуации не будет и с мотивацией.
У финского коллектива игра в последнее время не очень ладится— лишь раз победили в четырех последних матчах. При этом недооценивать «КуПС» тоже не стоит — поражений клуб не видел уже семь матчей. Ключевой фактор предстоящей встречи — уставший состав. В отличие от «Кайрата» тренер Висс не стал давать отдых лидерам в последнем туре чемпионата. Как бы хорошо физически готовы финны ни были, провести два матча за четыре дня будет сложно. Поставим на индивидуальный тотал «Кайрата» больше 0,5 — за 1,47.
Прогноз на матч «Ноа» — «Ференцварош»
В этой паре есть фаворит в лице «Ференцвароша». Клуб находится в отличной форме, лишь раз уступив в 20 последних матчах. Однако проявить себя венграм в следующей игре будет не так просто. Дело в том, что этот поединок будет для них пятым подряд на гостевой арене. Несмотря на хорошую статистику, проявлять себя в непривычной обстановке раз за разом будет непросто. У «Ференцвароша» это, скорее всего, приведет к результативной игре — в 5 из 6 последних игр в гостях проходил тотал больше 2,5.
Наверняка не откажется от этого и «Ноа», который особенно хорош в домашних играх. 15 матчей подряд побеждает коллектив Перковича на стадионе в Абовяне. Сдержать мощного соперника в этот раз вряд ли получится, а вот огорчить хоть раз «Ноа» сможет. Наш прогноз: обе забьют — за 1,85.
Прогноз на матч «Хамрун» — «Динамо» Киев
Чудом оказался клуб из Мальты в этом раунде — первую игру «Хамрун» проиграл 0:2, но во второй смог довести дело до пенальти и пройти дальше. Смущает только уровень соперника. Так сильно упираться пришлось против литовского «Жальгириса». Теперь же на очереди — киевское «Динамо». Команда давно не играла официальных встреч, но компенсировала это выставочными матчами — сразу шесть встреч за июль. Как минимум, это позволило футболистам набрать форму. Наверняка игрового тонуса украинцам на старте хватать не будет, но для победы над менее мастеровитым соперником должно хватить и этого. Наш прогноз: победа «Динамо» — за 1,52.
Экспресс на футбол 22 июля 2025 года
«КуПС» — «Кайрат»: индивидуальный тотал «Кайрата» больше 0,5 — 1,47.
«Ноа» — «Ференцварош»: обе забьют — 1,85.
«Хамрун» — «Динамо» Киев: победа «Динамо» — 1,52.
Общий коэффициент: 4,13.