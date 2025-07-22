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Прогноз на матч «Арсенал» — «Милан» 23 июля 2025 года: не ждите здесь много голов

«Арсенал» сыграет товарищеский матч против «Милана». Варианты для ставок — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В межсезонье обе команды существенно поменялись: одни обновили состав, другие — тренерский штаб. Игровой практики не было ни у «Арсенала», ни у «Милана» на протяжении двух месяцев, поэтому ждать чего-то яркого от футболистов сложно. Тем не менее, сюрпризы от клубов возможны. Попробуем предположить наиболее вероятные сценарии развития игры.

Коэффициенты букмекеров на матч «Арсенал» — «Милан»

Букмекеры отдают предпочтение в предстоящей игре англичанам: коэффициент на победу «Арсенала» составляет 2,00, на «Милан» — 3,80. Ничья оценивается в 3,50. Голов от матча ждут достаточно — тотал больше 2,5 стоит 1,60.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Милан»

«Арсенал» сыграет впервые за два месяца. Коллектив Артеты не участвовал в клубном чемпионате мира, вместо этого игроки отдыхали, а руководство занималось трансферами. Прошлый сезон не получился прорывным из-за травм и недостатка ротации. Этим летом проблемой решили заняться вплотную. Уже в клуб пришли: вратарь Кепа, полузащитники Нергор и Субименди, а также вингер Мадуэке. Ключевой же для «пушкарей» переход тоже на подходе — форвард Дьокереш все ближе к Лондону.

Однако и без дорогого нападающего понятно, что ближайшие товарищеские матчи уйдут на встраивание новичков в состав. Артета не собирается менять свой стиль и взгляды на футбол — даже в отсутствие форварда тренер использовал полузащитника Мерино на острие, но существенно структуру не менял. Поэтому, вероятнее всего, в ближайших матчах мы, увидим «Арсенал» образца прошлого сезона — с надежной защитой, но сложностями в атаке.

В этом плане «Милан» будет почти копией «пушкарей». В межсезонье команду возглавил Аллегри, который основой своей философии делает игру в обороне. Против топ-клубов новый тренер будет проявлять гибкость и подстраиваться, тем более на данный момент состав «Милана» не позволяет играть в таких матчах с позиции силы или даже наравне. Слухи говорят об активном поиске форварда со стороны миланцев, а значит, проблемы в атаке у итальянского коллектива также неизбежны.

Все говорит о том, что нас ждет малорезультативный матч, в котором команды будут бороться за владение мячом и возвращать игровой тонус. Наш прогноз: тотал меньше 2,5 — за 2,33. Также поставим на победу «Арсенала» с разницей в 1 гол — за 3,60. Состав лондонцев на данном этапе сильнее и лучше адаптирован к требованиям тренера, поэтому победить им удастся, но большого преимущества по игре ждать не стоит.

Статистические тренды в играх «Арсенала» и «Милана»

«Арсенал»
«Милан»
Только 2 победы в 7 последних матчах.
Выиграл 5 из 7 последних матчей.
В 4 из 5 последних матчей проходил тотал больше 2,5.
Не выигрывает первый тайм 5 матчей подряд.

Мнение эксперта: шансы на победу

Футбольный эксперт Руслан Пименов поделился соображениями о предстоящем матче с Odds: «“Арсенал” будет бодрее “Милана”, вроде как хозяин поля. Ждем голевой матч, “Арсенал” будет бежать в атаку, “Милан” тоже будет бежать в атаку. Тотал больше 3,5, в каждом тайме забьют и выиграет “Арсенал”».

Ставки на матч «Арсенал» — «Милан» 23 июля 2025 года

Тотал меньше 2,5 — 2,33.

Победа «Арсенала» с разницей в 1 гол — 3,60.

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