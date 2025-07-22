Прогноз на матч «Арсенал» — «Милан» 23 июля 2025 года: не ждите здесь много голов

В этом плане «Милан» будет почти копией «пушкарей». В межсезонье команду возглавил Аллегри, который основой своей философии делает игру в обороне. Против топ-клубов новый тренер будет проявлять гибкость и подстраиваться, тем более на данный момент состав «Милана» не позволяет играть в таких матчах с позиции силы или даже наравне. Слухи говорят об активном поиске форварда со стороны миланцев, а значит, проблемы в атаке у итальянского коллектива также неизбежны.