Матч «Динамо» Москва — «Ростов» 26 июля 2025 года: первая встреча Карпина с бывшей командой

«Динамо» как один из фаворитов чемпионата недовольно игрой и результатом в первом туре. Команда Карпина сыграла вничью с «Балтикой», которая только вышла из Первой лиги. У бело-голубых не получилась игра в атаке, с обороной тоже были проблемы. Из-за недопонимания нового защитника Осипенко и вратаря Лунева «Динамо» пропустило в первом тайме. Отыграться получилось после розыгрыша углового и при помощи рикошета после удара Касереса.
«Ростов» же, хоть и уступил «Зениту» в Санкт-Петербурге, как минимум может занести игру себе в актив. Команда Альбы по традиции хорошо прессинговала и за счет этого забила гол. Во втором тайме «Ростов» больше позволял сопернику в своей штрафной, но при счете 1:2 мог его сравнять в самой концовке.
Интерес к этой игре подогревает и личная история: Карпину предстоит встретиться с командой, которую он не так давно возглавлял, а в составе «Динамо» хватает экс-ростовчан.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Встречу будут в прямом эфире показывать «Матч! Премьер» и «Кинопоиск».
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 26 июля 2025 года. Игра начнется в 17:30 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Динамо» Москва
Вратарь: Лунев.
Защитники: Касерес, Осипенко, Маричаль, Скопинцев.
Полузащитники: Глебов, Фомин, Бителло.
Нападающие: Гладышев, Сергеев, Нгамале.
За «Динамо» не сыграют Майсторович, Чавес, Артур Гомес и Тюкавин. Выход на поле защитника Лаксальта под вопросом.
«Ростов»
Вратарь: Ятимов.
Защитники: Лангович, Чистяков, Мелехин, Вахания.
Полузащитники: Прохин, Щетинин, Кучаев.
Нападающие: Комаров, Голенков, Роналдо.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.