Матч «Динамо» Москва — «Ростов» 26 июля 2025 года: первая встреча Карпина с бывшей командой

«Ростов» же, хоть и уступил «Зениту» в Санкт-Петербурге, как минимум может занести игру себе в актив. Команда Альбы по традиции хорошо прессинговала и за счет этого забила гол. Во втором тайме «Ростов» больше позволял сопернику в своей штрафной, но при счете 1:2 мог его сравнять в самой концовке.