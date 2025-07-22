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Матч «Динамо» Москва — «Ростов» 26 июля 2025 года: первая встреча Карпина с бывшей командой

Московское «Динамо» сыграет с «Ростовом» во 2-м туре чемпионата России.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Динамо» как один из фаворитов чемпионата недовольно игрой и результатом в первом туре. Команда Карпина сыграла вничью с «Балтикой», которая только вышла из Первой лиги. У бело-голубых не получилась игра в атаке, с обороной тоже были проблемы. Из-за недопонимания нового защитника Осипенко и вратаря Лунева «Динамо» пропустило в первом тайме. Отыграться получилось после розыгрыша углового и при помощи рикошета после удара Касереса.

«Ростов» же, хоть и уступил «Зениту» в Санкт-Петербурге, как минимум может занести игру себе в актив. Команда Альбы по традиции хорошо прессинговала и за счет этого забила гол. Во втором тайме «Ростов» больше позволял сопернику в своей штрафной, но при счете 1:2 мог его сравнять в самой концовке.

Интерес к этой игре подогревает и личная история: Карпину предстоит встретиться с командой, которую он не так давно возглавлял, а в составе «Динамо» хватает экс-ростовчан.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Встречу будут в прямом эфире показывать «Матч! Премьер» и «Кинопоиск».

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 26 июля 2025 года. Игра начнется в 17:30 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Динамо» Москва

Вратарь: Лунев.

Защитники: Касерес, Осипенко, Маричаль, Скопинцев.

Полузащитники: Глебов, Фомин, Бителло.

Нападающие: Гладышев, Сергеев, Нгамале.

За «Динамо» не сыграют Майсторович, Чавес, Артур Гомес и Тюкавин. Выход на поле защитника Лаксальта под вопросом.

«Ростов»

Вратарь: Ятимов.

Защитники: Лангович, Чистяков, Мелехин, Вахания.

Полузащитники: Прохин, Щетинин, Кучаев.

Нападающие: Комаров, Голенков, Роналдо.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

Футбол. Премьер-лига
26.07
Динамо
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.11
П2
5.10