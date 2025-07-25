Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Милан» 26 июля 2025 года: Слот проэкзаменует Аллегри

Английский гранд уже провел две товарищеские встречи — против «Престона» (3:1) и «Сток Сити» (5:0). 4 мяча в них забил Дарвин Нуньес — форвард вовремя напомнил о себе, в это трансферное окно он, скорее всего, покинет клуб. «Ливерпуль» уже закупился на 300 млн фунтов, взял Виртца, Фримпонга, Керкеза и Экитике. Кроме того, Слот нацелился еще и на нападающего «Ньюкасла» Исака. Потери тоже есть: «красные» остались без Жоты, Трент ушел в «Реал», Куансу продали в «Байер».