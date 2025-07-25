Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Милан» 26 июля 2025 года: Слот проэкзаменует Аллегри

Выставочный матч между «Ливерпулем» и «Миланом» обещает стать ярким противостоянием двух титулованных клубов. Несмотря на товарищеский статус, интерес к игре подогревает смена тренера у итальянцев, перестройка составов и старт подготовки к новому сезону. «Ливерпуль» под руководством Слота стремится выработать новую игровую философию, а «Милан» во главе с Аллегри возвращается к прагматичному стилю. Обе команды пока далеки от оптимальной формы, но именно такие матчи позволяют понять, насколько они готовы к сезону.
Коэффициенты букмекеров на матч «Ливерпуль» — «Милан»
Букмекеры уверенно выбирают «Ливерпуль»: победа англичан идет за 1,43, ничья — за 4,80, а успех «Милана» оценивается в 6,90. На общий тотал больше 2,5 голов дают 1,51, на «низ» — 2,45.
Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Милан»
Английский гранд уже провел две товарищеские встречи — против «Престона» (3:1) и «Сток Сити» (5:0). 4 мяча в них забил Дарвин Нуньес — форвард вовремя напомнил о себе, в это трансферное окно он, скорее всего, покинет клуб. «Ливерпуль» уже закупился на 300 млн фунтов, взял Виртца, Фримпонга, Керкеза и Экитике. Кроме того, Слот нацелился еще и на нападающего «Ньюкасла» Исака. Потери тоже есть: «красные» остались без Жоты, Трент ушел в «Реал», Куансу продали в «Байер».
У «Милана» межсезонье стартовало позже, команда провела всего один спарринг: 0:1 с «Арсеналом». Аллегри возвращает «россонери» к классическому оборонительному стилю: структурированная игра, дисциплина и ставка на быстрые переходы. При этом атакующей мощи команде не хватает. Впереди играют Пулишич и Леау, а классического нападающего пока нет.
На фоне кадровых проблем и недостатка физической формы «Милан» не производит впечатления команды, способной контролировать ход встречи. Тем не менее, при правильно выстроенной обороне итальянцы способны сдерживать натиск сильных соперников. В предыдущем товарищеском матче против команды из Англии это почти удалось — и это без основного вратаря Меньяна.
Учитывая разницу в стадии подготовки и составах, «Ливерпуль» выглядит предпочтительнее. Аллегри еще только строит команду, ему еще надо вписать в состав новичков Эступиньяна и Риччи. Модрича пока нет в расположении клуба. Наш прогноз: победа «Ливерпуля» с форой −1,5 за 2,10, а также обе забьют и тотал больше 2,5 за 1,94.
Статистические тренды в играх «Ливерпуля» и «Милана»
|«Ливерпуль»
|«Милан»
|В 5 матчах подряд забивают обе команды.
|Выиграл 5 из 7 последних матчей.
|В 4 из 5 последних матчей был тотал больше 2,5.
|Пропускал в 4 из 5 последних матчей.
Ставки на матч «Ливерпуль» — «Милан» 26 июля 2025 года
Победа «Ливерпуля» с форой −1,5 — 2,10.
Обе забьют и тотал больше 2,5 — 1,94.