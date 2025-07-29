Прогноз на матч «Йокогама» — «Ливерпуль» 30 июля 2025 года: японцы попадут под разгром, но забить смогут

«Ливерпуль» вкатывается в новый сезон через серию товарищеских игр. Одну из них мерсисайдцы проведут в Японии против местной «Йокогамы». Сложно судить о силе команд на данном этапе, но, кажется, для англичан все должно сложиться удачно.
Коэффициенты букмекеров на матч «Йокогама» — «Ливерпуль»
Букмекеры отдают предпочтение гостям: коэффициент на победу «Ливерпуля» составляет 1.17, на «Йокогаму» — 13.5. Ничья оценивается в 8.10. Голов от игры ждут достаточно много — тотал больше 2,5 стоит 1.20.
Прогноз на матч «Йокогама» — «Ливерпуль»
«Ливерпуль» проводит крайне активное лето в плане трансферов, на которые ушло уже больше 300 млн евро. В клуб пришли нападающий Экитике, полузащитник Виртц и защитники Фримпонг и Керкез. При этом в ближайшее время журналисты ожидают увидеть подписание форварда Исака за сумму около 150 млн евро. После такой активной кампании товарищеские игры будут по большей части направлены на встраивание новичков в состав, поэтому идеального рисунка в первых матчах после отпуска ждать не стоит.
При этом уровень пришедших игроков и оставшегося костяка команды настолько высок, что ждать в матче с японцами остается только разгрома. Тем более перед этой встрече «Ливерпуль» уже встретится с «Миланом» — сложности с восстановлением игрового тонуса и налаживанием связей проявятся ярче всего именно там.
От «Йокогамы» сложно ждать сюрпризов. Клуб не отличается ни тренерским штабом, ни наличием звезд в составе. При этом физическая форма игроков должна быть в полном порядке, так как сезон в Японии — в разгаре. Возможно, это поможет им отличиться хотя бы однажды, но существенную разницу вряд ли сделает.
Наш прогноз: обе забьют — за 1.54. Также поставим на победу «Ливерпуля» и тотал больше 3,5 — за 3.30.
Статистические тренды в играх «Йокогамы» и «Ливерпуля»
|«Йокогама»
|«Ливерпуль»
|В 7 из 8 последних матчей проходила ставка «обе забьют».
|Не уходит без пропущенных голов уже 6 матчей подряд.
|В 5 из 7 последних матчей проходил тотал меньше 2,5.
|В 5 из 6 последних матчей проходил тотал больше 3,5.
Ставки на матч «Йокогама» — «Ливерпуль» 30 июля 2025 года
Обе забьют — 1.54.
Победа «Ливерпуля» и тотал больше 3,5 — 3.30.