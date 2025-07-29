Прогноз на матч «Йокогама» — «Ливерпуль» 30 июля 2025 года: японцы попадут под разгром, но забить смогут

«Ливерпуль» проводит крайне активное лето в плане трансферов, на которые ушло уже больше 300 млн евро. В клуб пришли нападающий Экитике, полузащитник Виртц и защитники Фримпонг и Керкез. При этом в ближайшее время журналисты ожидают увидеть подписание форварда Исака за сумму около 150 млн евро. После такой активной кампании товарищеские игры будут по большей части направлены на встраивание новичков в состав, поэтому идеального рисунка в первых матчах после отпуска ждать не стоит.