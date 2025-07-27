Прогноз на матч «Краснодар» — «Крылья Советов» 29 июля 2025 года: тяжелая победа «быков»

«Краснодар» считается одним из фаворитов Кубка России этого сезона. В групповом этапе коллектив Мусаева встретится с «Крыльями Советов», матчи против которых традиционно даются им тяжело. Оступятся ли «быки» в первой же игре, покажет поединок.
Коэффициенты букмекеров на матч «Краснодар» — «Крылья Советов»
Букмекеры не верят в гостей: коэффициент на победу «Краснодара» составляет 1,44, на «Крылья Советов» — 6,40. Ничья по итогам основного времени оценивается в 4,60. Голов от игры ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,61.
Прогноз на матч «Краснодар» — «Крылья Советов»
У «Краснодара» с «Крыльями Советов» исторически получаются тяжелые матчи. В 11 последних очных встречах только однажды команды закончили с разницей больше одного мяча. При этом «быки» не проигрывали в этом противостоянии уже семь игр подряд. Не предвещает сенсации и очередная дуэль клубов. У Мусаева хороший состав и, кажется, тренер окончательно разобрался, как обыгрывать соперников ниже уровнем. Даже если что-то в предстоящей игре для «Краснодара» пойдет не так, футболисты смогут перестроиться на оборонительные действия и удержать результат.
У самарцев же другая ситуация. Для «Крыльев» крайне важно будет хорошо начать матч, так как отыграться в случае чего не получится. Вряд ли краснодарцы выйдут на этот матч максимально заряженными, к тому же Мусаев наверняка устроит частичную ротацию состава, это может сыграть на руку клубу из Самары. Хороший старт и быстрый гол позволит им закрываться и отказываться от риска. А вскрывать плотные построения «быкам» всегда была крайне сложно.
В этом матче мы поставим на победу любой команды с разницей в 1 гол — за 2,60. Также выберем тотал меньше 3 — за 1,72.
Статистические тренды в играх «Краснодара» и «Крыльев Советов»
|«Краснодар»
|«Крылья Советов»
|2 победы в 5 последних матчах.
|7 последних матчей против «Краснодара» завершались с разницей в 1 гол или ничьей.
|Тотал больше 2,5 проходил в 3 из 5 последних матчей.
|В 4 из 5 последних матчей проходил тотал меньше 2,5.
Ставки на матч «Краснодар» — «Крылья Советов» 29 июля 2025 года
Победа любой команды с разницей в 1 гол — 2,60.
Тотал меньше 3 — 1,72.