Прогноз на матч «Краснодар» — «Крылья Советов» 29 июля 2025 года: тяжелая победа «быков»

У «Краснодара» с «Крыльями Советов» исторически получаются тяжелые матчи. В 11 последних очных встречах только однажды команды закончили с разницей больше одного мяча. При этом «быки» не проигрывали в этом противостоянии уже семь игр подряд. Не предвещает сенсации и очередная дуэль клубов. У Мусаева хороший состав и, кажется, тренер окончательно разобрался, как обыгрывать соперников ниже уровнем. Даже если что-то в предстоящей игре для «Краснодара» пойдет не так, футболисты смогут перестроиться на оборонительные действия и удержать результат.