Матч «Пари НН» — «Локомотив» 2 августа 2025 года: смогут ли нижегородцы навязать борьбу?

«Пари НН» не набрал ни одного очка, уступив в двух стартовых матчах с общим счётом 0:5. При этом во втором туре команда продемонстрировала более содержательную игру против «Крыльев Советов», но вновь осталась без голов и очков. Москвичи, напротив, начали сезон уверенно — разгромили «Сочи» дома, а затем добыли волевую победу на выезде против действующего чемпиона. Несмотря на меньшую долю владения и давление со стороны «Краснодара», «Локомотив» воспользовался своими шансами и оформил шесть очков из шести возможных. В этом матче «Пари НН» попытается прервать неудачную серию, но «железнодорожники» выглядят фаворитами — не только по текущей форме, но и по очной статистике: восемь побед в десяти встречах и разгром в последней игре.