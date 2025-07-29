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Матч «Пари НН» — «Локомотив» 2 августа 2025 года: смогут ли нижегородцы навязать борьбу?

В матче 3-го тура российской Премьер-лиги «Пари НН» сыграет с «Локомотивом».

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Локомотив"

«Пари НН» не набрал ни одного очка, уступив в двух стартовых матчах с общим счётом 0:5. При этом во втором туре команда продемонстрировала более содержательную игру против «Крыльев Советов», но вновь осталась без голов и очков. Москвичи, напротив, начали сезон уверенно — разгромили «Сочи» дома, а затем добыли волевую победу на выезде против действующего чемпиона. Несмотря на меньшую долю владения и давление со стороны «Краснодара», «Локомотив» воспользовался своими шансами и оформил шесть очков из шести возможных. В этом матче «Пари НН» попытается прервать неудачную серию, но «железнодорожники» выглядят фаворитами — не только по текущей форме, но и по очной статистике: восемь побед в десяти встречах и разгром в последней игре.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Встречу будет в прямом эфире показывать «МатчПремьер».

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 2 августа 2025. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Пари НН»

Вратарь: Лукьянов.

Защитники: Шнапцев, Александров, Карич, Кастильо.

Полузащитники: Карапузов, Тичич, Майга, Лесовой.

Нападающие: Боселли, Грулев.

Из-за травмы матч пропустит Эктов.

«Локомотив»

Вратарь: Митрюшкин.

Защитники: Сильянов, Монтес, Морозов, Ненахов.

Полузащитники: Баринов, Карпукас, Бакаев, Батраков.

Нападающие: Руденко.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет в Грозном на «Ахмат Арене», дополнительно заявленной клубом «Пари НН» в качестве резервного стадиона.

Футбол. Премьер-лига
02.08
Пари Нижний Новгород
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
4.74
X
4.03
П2
1.72