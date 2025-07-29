Матч «Пари НН» — «Локомотив» 2 августа 2025 года: смогут ли нижегородцы навязать борьбу?

«Пари НН» не набрал ни одного очка, уступив в двух стартовых матчах с общим счётом 0:5. При этом во втором туре команда продемонстрировала более содержательную игру против «Крыльев Советов», но вновь осталась без голов и очков. Москвичи, напротив, начали сезон уверенно — разгромили «Сочи» дома, а затем добыли волевую победу на выезде против действующего чемпиона. Несмотря на меньшую долю владения и давление со стороны «Краснодара», «Локомотив» воспользовался своими шансами и оформил шесть очков из шести возможных. В этом матче «Пари НН» попытается прервать неудачную серию, но «железнодорожники» выглядят фаворитами — не только по текущей форме, но и по очной статистике: восемь побед в десяти встречах и разгром в последней игре.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Встречу будет в прямом эфире показывать «МатчПремьер».
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 2 августа 2025. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Пари НН»
Вратарь: Лукьянов.
Защитники: Шнапцев, Александров, Карич, Кастильо.
Полузащитники: Карапузов, Тичич, Майга, Лесовой.
Нападающие: Боселли, Грулев.
Из-за травмы матч пропустит Эктов.
«Локомотив»
Вратарь: Митрюшкин.
Защитники: Сильянов, Монтес, Морозов, Ненахов.
Полузащитники: Баринов, Карпукас, Бакаев, Батраков.
Нападающие: Руденко.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет в Грозном на «Ахмат Арене», дополнительно заявленной клубом «Пари НН» в качестве резервного стадиона.