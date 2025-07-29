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Матч «Ростов» — «Крылья Советов» 2 августа 2025 года: ростовчане поборются за первые очки

«Ростов» примет дома «Крылья Советов» в матче 3-го тура российской Премьер-лиги.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Оренбург"

В Ростове-на-Дону пройдет матч третьего тура Российской Премьер-Лиги, в котором местный «Ростов» постарается заработать первые очки в сезоне. Команда дважды подряд проиграла на выезде: сперва упустила преимущество в игре с «Зенитом» (1:2), затем без особой остроты уступила «Динамо» (0:1), нанеся всего четыре удара и лишь раз попав в створ ворот. В таблице «Ростов» пока остается среди аутсайдеров. «Крылья Советов» стартовали гораздо увереннее — ничья с «Акроном» на выезде и победа над «Пари НН» дома (2:0), причем оба гола были забиты в компенсированное время. Теперь самарцы намерены закрепить успех и увезти очки с юга страны. В последней очной встрече «Ростов» оказался сильнее (3:1). В целом же статистика очных встреч остается плотной — с небольшим перевесом в пользу ростовчан.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Встречу будет в прямом эфире показывать «МатчПремьер».

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 2 августа 2025. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Ростов»

Вратарь: Ятимов.

Защитники: Вахания, Мелехин, Чистяков, Лангович.

Полузащитники: Прохин, Комаров, Щетинин, Кучаев.

Нападающие: Голенков, Роналдо.

«Крылья Советов»

Вратарь: Песьяков.

Защитники: Сутормин, Ороз, Солдатенков, Лепский, Печенин.

Полузащитники: Бабкин, Костанца.

Нападающие: Марин, Рахманович, Раков.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону.

Футбол. Премьер-лига
02.08
Ростов
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.55
П2
4.10
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