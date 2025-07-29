Матч «Ростов» — «Крылья Советов» 2 августа 2025 года: ростовчане поборются за первые очки

В Ростове-на-Дону пройдет матч третьего тура Российской Премьер-Лиги, в котором местный «Ростов» постарается заработать первые очки в сезоне. Команда дважды подряд проиграла на выезде: сперва упустила преимущество в игре с «Зенитом» (1:2), затем без особой остроты уступила «Динамо» (0:1), нанеся всего четыре удара и лишь раз попав в створ ворот. В таблице «Ростов» пока остается среди аутсайдеров. «Крылья Советов» стартовали гораздо увереннее — ничья с «Акроном» на выезде и победа над «Пари НН» дома (2:0), причем оба гола были забиты в компенсированное время. Теперь самарцы намерены закрепить успех и увезти очки с юга страны. В последней очной встрече «Ростов» оказался сильнее (3:1). В целом же статистика очных встреч остается плотной — с небольшим перевесом в пользу ростовчан.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Встречу будет в прямом эфире показывать «МатчПремьер».
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 2 августа 2025. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Ростов»
Вратарь: Ятимов.
Защитники: Вахания, Мелехин, Чистяков, Лангович.
Полузащитники: Прохин, Комаров, Щетинин, Кучаев.
Нападающие: Голенков, Роналдо.
«Крылья Советов»
Вратарь: Песьяков.
Защитники: Сутормин, Ороз, Солдатенков, Лепский, Печенин.
Полузащитники: Бабкин, Костанца.
Нападающие: Марин, Рахманович, Раков.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону.