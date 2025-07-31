«Локомотив» продолжит выигрывать, а в Краснодаре будет голевое затишье: экспресс на матчи РПЛ 2 августа

«Ростов» пока не набрал ни одного очка в чемпионате, хоть и играет довольно неплохо. Коллектив Альбы активно прессингует и создает моменты у чужих ворот, но довести матч до победы не может. Причина кроется в сильных соперниках, которые попадались команде на старте сезона — «Зенит» и московское «Динамо». Теперь ростовчанам предстоит поединок с «Крыльями Советов», которые, наоборот, хорошо стартовали, но пока не встречались с топ-оппонентами. «Ростову» будет крайне важно выиграть и набрать первые очки в новом сезоне. Тем более матч будет проходить на домашнем поле. Наш прогноз: «Ростов» выиграет хотя бы один тайм — за 1,48.