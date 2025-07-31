«Локомотив» продолжит выигрывать, а в Краснодаре будет голевое затишье: экспресс на матчи РПЛ 2 августа

Третий тур в российской премьер-лиге стартует 2 июля. В этот день нас ждет три матча, в каждом из которых можно найти для себя интригу. Мы поможем сделать просмотр игр интереснее и соберем экспресс из трех событий.
Прогноз на матч «Ростов» — «Крылья Советов»
«Ростов» пока не набрал ни одного очка в чемпионате, хоть и играет довольно неплохо. Коллектив Альбы активно прессингует и создает моменты у чужих ворот, но довести матч до победы не может. Причина кроется в сильных соперниках, которые попадались команде на старте сезона — «Зенит» и московское «Динамо». Теперь ростовчанам предстоит поединок с «Крыльями Советов», которые, наоборот, хорошо стартовали, но пока не встречались с топ-оппонентами. «Ростову» будет крайне важно выиграть и набрать первые очки в новом сезоне. Тем более матч будет проходить на домашнем поле. Наш прогноз: «Ростов» выиграет хотя бы один тайм — за 1,48.
Прогноз на матч «Краснодар» — «Динамо» Москва
Ни «Краснодар», ни «Динамо» не показывает своей лучшей игры на старте чемпионата. Если у «быков» такие результаты можно оправдать чемпионским похмельем и серьезными соперниками, то бело-голубые пока, кажется, просто не набрали форму. В таком матче многое будет зависеть от мотивации. Она сильнее у «Краснодара», который играет на домашнем поле. Это понимает наверняка и Карпин, поэтому сыграет осторожнее обычного и попробует засушить соперника. Коллектив Мусаева обычно не против таких матчей — дожимать они умеют, но открываться сами не станут. Поставим на тотал меньше 3,5 — за 1,50.
Прогноз на матч «Пари НН» — «Локомотив»
«Пари НН» пытается играть в сложный футбол, но это пока не приводит к положительному результат. Однако так рано сдаваться тренерский штаб вряд ли собирается, поэтому упрощения игры пока ждать не стоит. «Локомотив» же пока демонстрирует лучший уровень в чемпионате — полный порядок в обороне и разнообразие вариантов в атаке. Набор игроков позволяет Галактионову действовать в любом ключе, поэтому и к нижегородцами подход будет найден. Терять первое место «железнодорожники» вряд ли захотят, тем более в игре с соперником со дна таблицы. Наш прогноз: победа «Локомотива» — за 1,67.
Экспресс на футбол 2 августа 2025 года
«Ростов» — «Крылья Советов»: «Ростов» выиграет хотя бы один тайм — 1,48.
«Краснодар» — «Динамо» Москва: тотал меньше 3,5 — 1,50.
«Пари НН» — «Локомотив»: победа «Локомотива» — 1,67.
Общий коэффициент: 3,71.