Матч «Краснодар» — «Динамо» Москва 2 августа 2025 года: рискованные ставки с коэффициентами 10 и выше

«Динамо» способно хорошо стартовать и забить быстрый гол, как они делали это в двух последних встречах. После этого бело-голубые, вполне возможно, отдадут инициативу и станут прижиматься к воротам. «Краснодар» хорошо владеет мячом, поэтому на интенсивный прессинг москвичей надолго не хватит и придется отдавать сопернику пространство. После перехода Перрина у «быков» стало два креативщика, способных вскрывать плотную оборону. Француз вместе со Сперцяном могут найти возможность, чтобы сравнять счет, а стандарт в концовке принесет Мусаеву победу. Если кажется, что такой сценарий способно провернуть и «Динамо», то можно поставить просто на волевую победу в матче — за 5,80.