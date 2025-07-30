Прогноз на матч «Перт Глори» — «Милан» 31 июля 2025 года: без шансов для австралийцев

В рамках летнего предсезонного тура «россонери» завершают свое азиатско-тихоокеанское путешествие и проведут заключительный спарринг перед стартом сезона в Серии А. Для хозяев это, напротив, шанс проверить силы перед возвращением к матчам национального чемпионата. «Перт» уже начал выступление в Кубке Австралии, где уступил «Веллингтону» в серии пенальти, а теперь получит возможность сыграть против соперника экстра-класса. У «Милана» новый тренер — Массимилиано Аллегри, и команда только входит в новый цикл. Победа над «Ливерпулем» (4:2) стала хорошим знаком, хотя и не исключила проблем в защите. Ожидается открытая игра, где статус фаворита у итальянцев, но при этом «Перт Глори» постарается навязать борьбу на домашнем стадионе.
Коэффициенты букмекеров на матч «Перт Глори» — «Милан»
«Милан» — явный фаворит встречи: победа итальянцев идет за 1,14, ничья оценивается в 9,00, а на успех «Перт Глори» предлагают внушительные 17,00. Тотал больше 2,5 голов идет за 1,23, на меньше — 3,70.
Прогноз на матч «Перт Глори» — «Милан»
Австралийский клуб, основанный в 1996 году, имеет определенную историю успехов, включая два чемпионства в начале 2000-х. Под руководством Дэна Здрилыча команда показывает характер — в четырех из пяти последних матчей забивала, включая убедительные победы над «Аделаидой» и «Веллингтоном». Но оборона остается слабым местом — восемь пропущенных голов за те же пять встреч говорят сами за себя.
Впрочем, андердог-статус, поддержка трибун и высокая мотивация могут стать козырями «Перта» в противостоянии с европейским грандом. Даже если итоговый счет будет не в пользу австралийцев, забить гол у них есть все шансы.
«Милан» начал летнюю подготовку с поражения от «Арсенала» (0:1), но затем ярко обыграл «Ливерпуль» со счетом (4:2). Команда активно перестраивается под руководством Аллегри, а товарищеские матчи используются для ротации состава и проверки тактических идей. Встреча с «Перт Глори» не станет исключением — ключевые игроки могут получить отдых, что снизит темп и плотность игры.
В последних пяти матчах «россонери» забивали и пропускали одинаково — по семь раз, что говорит о несбалансированности и нестабильности. Тем не менее, даже с экспериментальным составом «Милан» остается на голову сильнее своего соперника по всем линиям.
Учитывая мотивацию «Перта», фактор домашнего стадиона и ротацию у гостей, можно ожидать не самый простой матч для «Милана». Австралийцы способны зацепиться за результат, как минимум — забить гол. Но класс и опыт «россонери» должны сказаться в ключевые моменты. Наш прогноз: обе забьют — 1,85, победа «Милана» с форой −2,5 — 1,91.
Статистические тренды в играх «Перт Глори» и «Милана»
|«Перт Глори»
|«Милан»
|Проиграл 5 из 7 последних матчей.
|В 4 из 7 последних матчей был тотал больше 2,5.
|В 5 из 7 последних матчей забивали обе команды.
|Забивал в 6 из 7 последних матчах.
Ставки на матч «Перт Глори» — «Милан» 31 июля 2025 года
Обе забьют — 1,85.
Победа «Милана» с форой −2,5 — 1,91.