Прогноз на матч «Перт Глори» — «Милан» 31 июля 2025 года: без шансов для австралийцев

В рамках летнего предсезонного тура «россонери» завершают свое азиатско-тихоокеанское путешествие и проведут заключительный спарринг перед стартом сезона в Серии А. Для хозяев это, напротив, шанс проверить силы перед возвращением к матчам национального чемпионата. «Перт» уже начал выступление в Кубке Австралии, где уступил «Веллингтону» в серии пенальти, а теперь получит возможность сыграть против соперника экстра-класса. У «Милана» новый тренер — Массимилиано Аллегри, и команда только входит в новый цикл. Победа над «Ливерпулем» (4:2) стала хорошим знаком, хотя и не исключила проблем в защите. Ожидается открытая игра, где статус фаворита у итальянцев, но при этом «Перт Глори» постарается навязать борьбу на домашнем стадионе.