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Матч «Тоттенхэм» — «Ньюкасл» 3 августа 2025 года: английский спарринг в Корее

В товарищеском матче встретятся «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Нас ждет яркое противостояние двух английских клубов, которые подходят к этому спаррингу в разном состоянии. «Тоттенхэм» под руководством Томаса Франка показывает уверенное движение вперед: три победы в пяти матчах, ни одного поражения и очевидный прогресс в организации игры. Лондонцы стали дисциплинированнее, научились играть на результат даже против сильных соперников и меньше ошибаются в защите. У «Ньюкасла» — другая картина. После поражений от «Селтика» и K-League XI команда выглядит рассыпчато, с провалами в центре поля и проблемами во втором тайме. Девять пропущенных мячей за последние пять матчей — тревожный сигнал. В этой встрече важны не имена, а игровая структура. И сейчас именно «Тоттенхэм» выглядит более сбалансированной и цельной командой, способной использовать уязвимости соперника.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Матч можно посмотреть на зарубежных каналах, доступных в IPTV, и пабликах VK.

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 3 августа 2025. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Тоттенхэм»

Вратарь: Викарио.

Защитники: Спенс, Данзо, Ван де Вен, Удоджи.

Полузащитники: Биссума, Грэй, Джонсон.

Нападающие: Кудус, Ришарлисон, Сон.

«Ньюкасл»

Вратарь: Поуп.

Защитники: Ласселлс, Крафт, Ливраменто, Тонали.

Полузащитники: Уиллок, Майли, Гордон.

Нападающие: Эланга, Мерфи, Осула.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на «Сеул Стэдиум» в Сеуле (Южная Корея).