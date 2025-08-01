Матч «Тоттенхэм» — «Ньюкасл» 3 августа 2025 года: английский спарринг в Корее

Нас ждет яркое противостояние двух английских клубов, которые подходят к этому спаррингу в разном состоянии. «Тоттенхэм» под руководством Томаса Франка показывает уверенное движение вперед: три победы в пяти матчах, ни одного поражения и очевидный прогресс в организации игры. Лондонцы стали дисциплинированнее, научились играть на результат даже против сильных соперников и меньше ошибаются в защите. У «Ньюкасла» — другая картина. После поражений от «Селтика» и K-League XI команда выглядит рассыпчато, с провалами в центре поля и проблемами во втором тайме. Девять пропущенных мячей за последние пять матчей — тревожный сигнал. В этой встрече важны не имена, а игровая структура. И сейчас именно «Тоттенхэм» выглядит более сбалансированной и цельной командой, способной использовать уязвимости соперника.