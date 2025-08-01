Матч «Тоттенхэм» — «Ньюкасл» 3 августа 2025 года: английский спарринг в Корее

Нас ждет яркое противостояние двух английских клубов, которые подходят к этому спаррингу в разном состоянии. «Тоттенхэм» под руководством Томаса Франка показывает уверенное движение вперед: три победы в пяти матчах, ни одного поражения и очевидный прогресс в организации игры. Лондонцы стали дисциплинированнее, научились играть на результат даже против сильных соперников и меньше ошибаются в защите. У «Ньюкасла» — другая картина. После поражений от «Селтика» и K-League XI команда выглядит рассыпчато, с провалами в центре поля и проблемами во втором тайме. Девять пропущенных мячей за последние пять матчей — тревожный сигнал. В этой встрече важны не имена, а игровая структура. И сейчас именно «Тоттенхэм» выглядит более сбалансированной и цельной командой, способной использовать уязвимости соперника.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Матч можно посмотреть на зарубежных каналах, доступных в IPTV, и пабликах VK.
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 3 августа 2025. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Тоттенхэм»
Вратарь: Викарио.
Защитники: Спенс, Данзо, Ван де Вен, Удоджи.
Полузащитники: Биссума, Грэй, Джонсон.
Нападающие: Кудус, Ришарлисон, Сон.
«Ньюкасл»
Вратарь: Поуп.
Защитники: Ласселлс, Крафт, Ливраменто, Тонали.
Полузащитники: Уиллок, Майли, Гордон.
Нападающие: Эланга, Мерфи, Осула.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на «Сеул Стэдиум» в Сеуле (Южная Корея).