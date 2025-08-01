Прогноз на матч «Ростов» — «Крылья Советов» 2 августа 2025 года: «Крылья» продолжат удивлять

После провального старта «Ростов» возвращается на родной стадион в надежде набрать первые очки в новом сезоне РПЛ. В третьем туре команда Джонатана Альбы сыграет против «Крыльев Советов», которые с приходом Магомеда Адиева демонстрируют стабильность и собранную игру. У южан два поражения за плечами, и домашний матч — шанс прервать неприятную серию. В отличие от хозяев, самарский клуб начал чемпионат уверенно и еще не проигрывал. Хотя в прошлом сезоне «Ростов» дважды оказался сильнее в очных встречах, ситуация заметно изменилась: обе команды находятся в процессе перестройки под руководством новых наставников, и предстоящий поединок приобретает особый характер. Главная интрига — смогут ли ростовчане прервать череду неудач в столь непростый момент.