Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» 4 августа 2025 года: «красные дьяволы» хороши в США

В США завершается предсезонный турнир Premier League Summer Series. «Манчестер Юнайтед» выиграл два матча и занимает первое место в таблице, а вот у «Эвертона» пока два поражения. При этом оба клуба продолжают работу над трансферами, дают игровое время новичкам и теперь стремятся завершить сборы на мажорной ноте. «Юнайтед» ближе к этому и по качеству игры, и по физическим кондициям, но сможет ли «Эвертон» все-таки встряхнуться и прервать серию неудач? Встреча обещает быть показательной для обоих тренеров на фоне скорого старта АПЛ.
Коэффициенты букмекеров на матч «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»
На победу «Манчестер Юнайтед» букмекерские конторы дают коэффициент 1,68, ничья оценивается в 3,90, а победа «Эвертона» идет за 5,00. На тотал меньше 2,5 можно поставить за 2,12, тогда как на больше 2,5 — за 1,72.
Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»
Команда Аморима в США демонстрирует убедительную игру и идет без потерь. После стартовой ничьей с «Лидсом» в Стокгольме (0:0) «красные дьяволы» набрали форму и переиграли сначала «Вест Хэм» (2:1), а затем уверенно разобрались с «Борнмутом» (4:1). В последней игре отличились Хейлунд, Диалло, Доргу и 19-летний Итан Уильямс, а сама команда действовала активно и агрессивно в атаке. Аморим доволен игрой «МЮ», но предлагает не переоценивать эти победы.
При этом не обошлось без кадровых потерь. В США не сыграют Онана, Лисандро Мартинес и Зиркзе, выход Мазрауи под вопросом. В то же время Мбемо, наконец, готов дебютировать, а Кунья уже провел один матч. Хейлунд, несмотря на слухи об уходе, по-прежнему стремится доказать свою ценность.
Команда Мойеса проводит предсезонку менее убедительно. За четыре товарищеских матча «Эвертон» ни разу не победил, сыграв вничью с «Аккрингтоном», уступив «Блэкберну» (0:1), «Борнмуту» (0:3) и «Вест Хэму» (1:2). При этом именно в последней встрече команда впервые забила на турнире — отметился Гуйе. Однако оборона продолжает допускать ошибки, а вратари не спасают: пять пропущенных мячей за два матча — результат неудовлетворительный даже с учетом ротации.
На этом фоне хорошей новостью стал выход на поле Тарковского — опытный защитник оправился от травмы и уже провел второй тайм против «Вест Хэма». В то же время Брэнтуэйта и Коулмана в заявке нет, что ослабляет глубину обороны. Новички Барри и Алькарас получили свои минуты, и ожидается, что именно Барри начнет матч с «Манчестером» в старте. Впереди у «Эвертона» спарринг с «Ромой», но нынешний матч — последний шанс завершить американское турне на позитивной ноте.
По качеству игры, физической форме и подбору игроков преимущество явно на стороне «Манчестер Юнайтед». Команда уверенно контролирует матч, использует скоростные фланги и демонстрирует высокий прессинг. У «Эвертона» по-прежнему проблемы в организации, особенно в защите. Тем не менее, учитывая экспериментальный состав и возможную ротацию у обоих клубов, матч вряд ли получится результативным. Наш прогноз: победа «Манчестер Юнайтед» и тотал меньше 2,5 — 4,50, а также «обе забьют — нет» — 2,01.
Статистические тренды в играх «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона»
|«Манчестер Юнайтед»
|«Эвертон»
|Выиграл 3 из последних 5 товарищеских матчей.
|Проиграл 3 последних товарищеских матча из 4.
|Ставка «обе забьют» прошла в 2 последних матчах из 3.
|В 10 из 12 последних матчах тотал был меньше 2,5.
Ставки на матч «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» 4 августа 2025 года
Победа «Манчестер Юнайтед» и тотал меньше 2,5 — 4,50.
«Обе забьют — нет» — 2,01.