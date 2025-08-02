Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» 4 августа 2025 года: «красные дьяволы» хороши в США

В США завершается предсезонный турнир Premier League Summer Series. «Манчестер Юнайтед» выиграл два матча и занимает первое место в таблице, а вот у «Эвертона» пока два поражения. При этом оба клуба продолжают работу над трансферами, дают игровое время новичкам и теперь стремятся завершить сборы на мажорной ноте. «Юнайтед» ближе к этому и по качеству игры, и по физическим кондициям, но сможет ли «Эвертон» все-таки встряхнуться и прервать серию неудач? Встреча обещает быть показательной для обоих тренеров на фоне скорого старта АПЛ.