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Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Ньюкасл» 3 августа 2025 года: букмекеры недооценили лондонцев

«Тоттенхэм» и «Ньюкасл» сыграют в Южной Корее. На что ставить в матче — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Тоттенхэм» и «Ньюкасл» продолжают готовиться к сезону в Азии. Эта игра станет последней в турне перед возвращением в Европу. «Сороки» пытаются отбиться от предложений «Ливерпуля» по Исаку, но попутно все-таки ищут замену шведскому бомбардиру. «Шпоры» же привыкают к требованиям нового главного тренера Франка. Лондонцы по ходу лета уже демонстрируют прогресс. В свою очередь, «Ньюкасл» пока буксует, проиграв три товарищеских матча.

Коэффициенты букмекеров на матч «Тоттенхэм» — «Ньюкасл»

Букмекеры не видят в этой паре фаворита: победа «Ньюкасла» оценивается в 2,47, ничейный результат идет за 3,60, а успех «Тоттенхэма» — за 2,70. На тотал больше 2,5 голов букмекеры выставили коэффициент 1,49, на меньше — 2,50.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Ньюкасл»

«Ньюкасл» этим летом оказался в ситуации неопределенности. В клубе следят за ситуацией вокруг Исака, за которого «Ливерпуль» уже предложил 110 млн фунтов. Сам швед пока тренируется отдельно от команды — в Испании. В качестве кандидатов на замену Исаку звучат фамилии Шешко из «РБ Лейпциг», Виссы из «Брентфорда» и Уоткинса из «Астон Виллы».

Пока что «сороки» не могут сосредоточиться на футболе, уже пошли поражения от «Селтика» (0:4), «Арсенала» (2:3) и сборной звезд лиги Южной Кореи (0:1). Особенно болезненным стал матч с шотландцами, где команда выглядела разобранной. В других встречах был небольшой прогресс, но общей стабильности явно не хватает.

Из позитивного — выход на поле новичка Эланги, который уже забил «Арсеналу» и получил доверие, начав два матча подряд в основе. Зато полузащитник Уиллок получил травму — его увозили с поля на носилках, и участие в предстоящей игре под вопросом. Также «Ньюкасл» испытывает проблемы в обороне: 8 пропущенных голов за три матча — тревожная статистика. Даже на фоне низкой интенсивности спаррингов защита регулярно проваливается, особенно в центре.

«Тоттенхэм» провели 4 товарищеских матча, в которых не уступили ни разу: две победы (над «Редином» и «Арсеналом») и 2 ничьи. При этом команда Франка активно работает над дисциплиной — и это заметно. «Шпоры» все еще далеки от идеала, но явно прогрессируют в организации и обороне. Особенно важным стал выигрыш у «Арсенала» (1:0) — Сарр эффектно забил с центра поля и принес команде Кубок Гонконга. Это придает уверенности на фоне предстоящих встреч с «Ньюкаслом», «Баварией» и официальным стартом сезона.

Среди кадровых проблем — уход Сона и травмы Соланке, Удоджи, Кулусевски, Мэддисона и Бергвалла. Но зато появился Кудус, который сразу впечатлил в игре с «Арсеналом» и получил высокую оценку от тренера. Также к команде вскоре может присоединиться Пальинья — полузащитник, знакомый с АПЛ по выступлениям за «Фулхэм». «Тоттенхэм» стал надежнее в защите: 3 из 4 последних матчей — на ноль. Это прогресс после прошлогоднего сезона, когда клуб пропустил 65 мячей в чемпионате.

Ставки букмекеров отражают приблизительное равенство сторон, но по содержанию игры и текущей форме «Тоттенхэм» выглядит предпочтительнее. Лондонцы прибавляют, стали более собранными, а главное — не разваливаются после замен. «Ньюкасл» же испытывает проблемы в обороне. Наш прогноз: победа «Тоттенхэма» — 2,70, тотал меньше 3 — 2,02.

Статистические тренды в играх «Тоттенхэма» и «Ньюкасла»

«Тоттенхэм»
«Ньюкасл»
Пропустил только 2 мяча в 4 товарищеских матчах. 
В 3 матчах из 4 прошел тотал больше 2,5.
В 3 из 4 последних матчей сыграл тотал меньше 2,5.
Одна победа в 4 последних матчах.

Ставки на матч «Тоттенхэм» — «Ньюкасл» 3 августа 2025 года

Победа «Тоттенхэма» — 2,70.

Тотал меньше 3 — 2,02.

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