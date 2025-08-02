Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Ньюкасл» 3 августа 2025 года: букмекеры недооценили лондонцев

«Тоттенхэм» провели 4 товарищеских матча, в которых не уступили ни разу: две победы (над «Редином» и «Арсеналом») и 2 ничьи. При этом команда Франка активно работает над дисциплиной — и это заметно. «Шпоры» все еще далеки от идеала, но явно прогрессируют в организации и обороне. Особенно важным стал выигрыш у «Арсенала» (1:0) — Сарр эффектно забил с центра поля и принес команде Кубок Гонконга. Это придает уверенности на фоне предстоящих встреч с «Ньюкаслом», «Баварией» и официальным стартом сезона.