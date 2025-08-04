Прогноз на матч «Арсенал» — «Вильярреал» 6 августа 2025 года: в Лондоне испанцы не забьют

«Арсенал» проводит предпоследний товарищеский матч перед стартом сезона. Лондонцы неплохо усилились летом и хорошо провели межсезонье. Коллектив Артеты должен показывать футбол, близкий к тому, что будет в предстоящем сезоне. Кажется, «Вильярреалу» будет крайне сложно в этом противостоянии.
Коэффициенты букмекеров на матч «Арсенал» — «Вильярреал»
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: коэффициент на победу «Арсенала» составляет 1,55, на «Вильярреал» — 6,30. Ничья оценивается в 4,00. Голов от игры ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,58.
Прогноз на матч «Арсенал» — «Вильярреал»
Всю предсезонку «Вильярреал», кажется, тратит на то, чтобы научиться сводить игры к ничейному результату — в 3 из 4 товарищеских матчей был зафиксирован такой результат. При этом победить пока так ни разу и не удалось. К силе команды, точно, есть вопросы. Спарринг с не самыми сильными клубами показывает, что испанцы испытывают проблемы в нападении и периодически проваливаются в обороне. Явно сказалась продажа двух основных форвардов Барри и Баэны. К тому же в этот раз «Вильярреал» будет играть в гостях, что вряд ли придаст им уверенности в себе.
У «Арсенала» дела идут намного лучше. Несмотря на поражение в товарищеском матче с «Тоттенхэмом», лондонцы успешно проводят межсезонье. Главная задача Артеты — плавно встроить всех новичков в состав. Тренер не спешит с этим и дает игровое время каждому. Звездный форвард Дьокереш уже успел дебютировать, выйдя на замену с «Тоттенхэмом».
Можно ждать от игры уверенной победы «Арсенала». Сейчас это просто более сильная и готовая к сезону команда. Поставим на сухую победу «Арсенала» — за 3,00. Также выберем ставку на тотал меньше 1,5 в первом тайме — за 1,65.
Статистические тренды в играх «Арсенала» и «Вильярреала»
|«Арсенал»
|«Вильярреал»
|1 поражение в 3 товарищеских матчах.
|Не выиграл ни одного матча из 4 этим летом.
|В 2 матчах из 3 прошла ставка «обе забьют - нет».
|В 2 из 4 последних матчей проходил тотал меньше 2,5.
Ставки на матч «Арсенал» — «Вильярреал» 6 августа 2025 года
Сухая победа «Арсенала» — 3,00.
Тотал меньше 1,5 в первом тайме — 1,65.