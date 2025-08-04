Прогноз на матч «Арсенал» — «Вильярреал» 6 августа 2025 года: в Лондоне испанцы не забьют

Всю предсезонку «Вильярреал», кажется, тратит на то, чтобы научиться сводить игры к ничейному результату — в 3 из 4 товарищеских матчей был зафиксирован такой результат. При этом победить пока так ни разу и не удалось. К силе команды, точно, есть вопросы. Спарринг с не самыми сильными клубами показывает, что испанцы испытывают проблемы в нападении и периодически проваливаются в обороне. Явно сказалась продажа двух основных форвардов Барри и Баэны. К тому же в этот раз «Вильярреал» будет играть в гостях, что вряд ли придаст им уверенности в себе.