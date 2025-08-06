Прогноз на матч «Бавария» — «Тоттенхэм» 7 августа 2025 года: «шпоры» остановят Кейна?

На первый взгляд, нынешний «Тоттенхэм» — неудобный соперник для чемпиона Германии, да и форму они успели набрать лучше — проводят уже шестой матч на предсезонке и еще ни разу не проиграли. Вполне можно представить, что нас ждет сенсация в виде победы «шпор», но мы перестрахуемся и поставим на то, что они этот матч не проиграют — за 2,40. Также выберем тотал меньше 3,5 — за 2,00.