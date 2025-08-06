Прогноз на матч «Бавария» — «Тоттенхэм» 7 августа 2025 года: «шпоры» остановят Кейна?

Самое яркое событие «Баварии» в межсезонье — переход из «Ливерпуля» вингера Диаса за 70 млн евро. Колумбиец способен дать команде креатива и выйти в стартовом составе уже в ближайшей игре. Диас уже выходил на замену против «Лиона» и заработал на себе пенальти. В стане соперника будет похожая ситуация — возможный дебют опорного полузащитника Пальиньи, которого «шпоры» арендовали как раз у Мюнхена.
Коэффициенты букмекеров на матч «Бавария» — «Тоттенхэм»
Букмекеры слабо оценивают шансы гостей в этом матче: коэффициент на победу «Баварии» составляет 1,50, на «Тоттенхэм» — 5,50. Ничья оценивается в 4,40. Голов ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,30.
Прогноз на матч «Бавария» — «Тоттенхэм»
После вылета с клубного чемпионата мира «Бавария» получила месяц отдыха. Немецкий клуб проявил себя на международном турнире не с лучшей стороны, а сейчас начинает готовиться к новому сезону — это только второй товарищеский матч. 2 августа «Бавария» обыграла «Лион» 2:1. Мюнхенцы отлично себя чувствуют в бундеслиге: клубный футбол в Германии зачастую сводится к скорости и прессингу, поэтому звезды из «Баварии» отлично действуют на пространстве.
Однако сейчас коллективу Компани придется сыграть против «Тоттенхэма», который при новом тренере неплохо играет в обороне. Франк учит лондонцев защищаться низким блоком, терпеть, а после убегать в моментальные вертикальные контратаки. «Шпоры» только что так сыграли с «Ньюкаслом» (1:1). Такой стиль может создать проблемы «Баварии».
Отдельный сюжет в этой встрече — Кейн против «Тоттенхэма». Английский бомбардир в прошлом сезоне наконец выиграл первый трофей в карьере, «проклятие Кейна» снято. Прошлым летом «Бавария» дважды играла со «шпорами» товарищеские матчи (2:1 и 3:2), но Гарри провел на поле только 15 минут и бывшей команде не забил.
На первый взгляд, нынешний «Тоттенхэм» — неудобный соперник для чемпиона Германии, да и форму они успели набрать лучше — проводят уже шестой матч на предсезонке и еще ни разу не проиграли. Вполне можно представить, что нас ждет сенсация в виде победы «шпор», но мы перестрахуемся и поставим на то, что они этот матч не проиграют — за 2,40. Также выберем тотал меньше 3,5 — за 2,00.
Статистические тренды в играх «Баварии» и «Тоттенхэма»
|«Бавария»
|«Тоттенхэм»
|В 5 из 7 последних матчей проходил тотал больше 2,5.
|Не проиграл ни одного из 5 матчей при новом тренере.
|Проиграла только 2 из 13 последних матчей.
|В 4 из 5 последних матчей проходил тотал меньше 2,5.
Ставки на матч «Бавария» — «Тоттенхэм» 7 августа 2025 года
«Тоттенхэм» не проиграет — 2,40.
Тотал меньше 3,5 — 2,00.