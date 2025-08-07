Матч ЦСКА — «Рубин» 9 августа 2025 года: рискованные ставки с коэффициентами 10 и выше

Стоит отметить, что не только армейцы пока идут без поражений — «Рубин» так же пока не оставался без очков и всего раз сыграл вничью. Казанцам удалось не проиграть даже «Зениту», когда пришлось отыгрывать два мяча за второй тайм. У коллектива Рахимова точно есть характер, а также немало сильных исполнителей — чего только стоит связка Даку и Шабанхаджая.