Матч ЦСКА — «Рубин» 9 августа 2025 года: рискованные ставки с коэффициентами 10 и выше

Спорт Mail предлагает необычные ставки на матч 4-го тура РПЛ между ЦСКА и «Рубином». Они помогут добавить в просмотр ярких эмоций.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: https://t.me/pfccskamoscow

ЦСКА все еще обходится без поражений после прихода в клуб тренера Челестини. Команда прошла проверку «Краснодаром» и «Зенитом», а теперь встретится с крепким «Рубином», который, кажется, способен удивлять.

Победа «Рубина» с форой −1,5 за 10,50

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 4, 9.08.2025, 15:45
ЦСКА
-
Рубин
-

Стоит отметить, что не только армейцы пока идут без поражений — «Рубин» так же пока не оставался без очков и всего раз сыграл вничью. Казанцам удалось не проиграть даже «Зениту», когда пришлось отыгрывать два мяча за второй тайм. У коллектива Рахимова точно есть характер, а также немало сильных исполнителей — чего только стоит связка Даку и Шабанхаджая.

К тому же игру ЦСКА сложно назвать безупречной. Команда позволяет себе много риска, а компенсирует это большим объемом движения. Чтобы это приносило плоды, необходима отличная физическая форма. Поддерживать ее постоянно не так просто, поэтому спад может произойти в любой момент. Так как Челестини не использовал ротацию в матче Кубка, ждать провала можно сейчас.

Индивидуальный тотал «Рубина» больше 2,5 за 11,00

Причины хорошего выступления «Рубина» мы уже назвали. Но ЦСКА может и не проиграть этот матч, а превратить в голевую перестрелку. Такие игры мы видели от армейцев на предсезонке, когда москвичи легко пропускали от не самых сильных сербских клубов. Компенсировать это получалось за счет игры в атаке. Почему бы ЦСКА снова не провернуть этот номер?

Гол Дивеева за 7,70

Защитник ЦСКА был одним из лучших бомбардиров армейцев в прошлом сезоне. Дивеев опасен на угловых, а теперь, с отъездом Роши, будет еще опаснее. Игорь уже забил в Суперкубке «Краснодару», можно попробовать поймать его гол и здесь с достаточно высоким коэффициентом.

Результативная ничья за 4,80

Да, не самый высокий коэффициент для этой рубрики, но как обойти стороной этот прогноз, если он так статистически привлекателен. Дело в том, что пять из шести последних матчей этих клубов заканчивались ничейным результатом. Результативными они были в трех из четырех последних случаев, так что упускать такой на тренд не стоит.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт ВсеПроСпорт.ру Александр Мостовой ставит на точный счет в этой встрече: «ЦСКА в этом сезоне, пусть и добивается результатов, но часто выступает вторым номером. “Рубин” же бегущий, Даку всегда создает опасность. Но все же я поверю тут в хозяев поля, которые набрали неплохой ход уже. Ставлю на их победу с минимальным разрывом в счете. Сухой победы тоже не жду от команды Челестини — точный счет 2:1 за 7,60».

Футбол. Премьер-лига
09.08
ЦСКА
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.85
П2
4.79