Шансы на чемпионство в Ла Лиге: «Реал» и «Барселона» поборются за золото, «Бетис» — в топ-5, «Севилью» не ждут в еврокубках

Сможет ли «Вильярреал» выдать еще один топ-сезон? Букмекеры уверены, что да. Они ждут команду в топ-5 по итогам чемпионата. Однако сомнения в этом имеются. Клуб потерял своего главного креативщка — флангового полузащитника Баэну, который ушел в «Атлетико». Без него Марселино будет не так просто добиваться результата, тем более достойной замены ему пока не видится. К тому же «Вильярреалу» придется играть в Лиге чемпионов, где клуб давно не был. Все это говорит, скорее, о том, что нас ждет менее веселый футбол от «желтой субмарины», а, как итог, и выступление ниже уровнем.