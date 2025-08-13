Шансы на чемпионство в Ла Лиге: «Реал» и «Барселона» поборются за золото, «Бетис» — в топ-5, «Севилью» не ждут в еврокубках

Испанский чемпионат стартует уже в пятницу, 15 августа. В прошлом сезоне борьба за трофей тут шла почти до последнего тура, но участвовали в ней только два клуба. Букмекеры оценили шансы команд на чемпионство в новом сезоне.
Главным фаворитом входит в новый сезон «Реал Мадрид». В это межсезонье команда усиливала в первую очередь оборону. Из-за травм ключевых игроков линия защиты страдала у «сливочных» больше всего. Однако ключевым моментом все же стало назначение главным тренером Хаби Алонсо. Испанец пришел на смену Анчелотти и должен поставить «королевскому» клубу современный футбол с высоким прессингом и активной игрой в атаке. «Байер» под руководством Алонсо выдавал длинные беспроигрышные серии, угадывал с трансферами и спасал матчи в концовке. Кажется, кандидата идеальнее «Реал» найти не мог. Если эпидемия травм снова не испортит команде все планы, то мадридцы могут зайти далеко.
«Барселона» не далеко отстает от «Реала» в предсезонных раскладах. Каталонцы уверенно провели прошлый сезон, несмотря на тяжелый календарь и минимальную ротацию. Флик гарантирует команде интенсивный атакующий футбол, который будет превращать большинство матчей в шоу. Однако непонятно, получится ли снова выдержать нагрузки, имея максимальные задачи сразу в трех турнирах. К тому же многое будет зависеть от формы нападающих: Рафинье придется подтверждать свой уровень топ-бомбардира, а Ямалю сохранять креативность и опасность под еще более пристальным вниманием. Если у кого-то из этой пары игра не пойдет, каталонцев могут ждать проблемы.
Диего Симеоне начинает очередной сезон в качестве главного тренера «Атлетико». Клуб традиционно провел активную трансферную кампанию, но обошелся без громких переходов. Эксперты утверждают, что новички отлично вписываются в стиль «матрасников» и закрывают проблемные позиции, поэтому команда должна активнее внедряться в борьбу. Однако все снова будет зависеть от того, найдет ли Симеоне баланс в действиях футболистов — смогут ли мадридцы сохранить надежную оборону, но не жертвовать атакующими действиями ради нее. Как минимум одну затяжную победную серию от клуба ждать стоит, но вклиниться в разборки «Барселоны» и «Реала» будет крайне сложно — «Атлетико», как всегда, будет близко, но не дожмет.
Неплохого выступления ждут и от «Атлетика». Вальверде гарантирует команде надежную оборону, а в атаке все будет зависеть от исполнителей. Клуб смог сохранить свой главный актив — пару Уильямсов. Нико вообще получил крупнейший контракт для игрока вне топ-клуба — соглашение с форвардом продлили на десять лет с зарплатой больше 16 млн евро в год. Изменения в составе по сравнению с прошлым сезоном минимальные, а участвовать придется в Лиге чемпионов, на которую уйдет много сил. Предсезонные игры клуб провалил — 6 поражений в 7 матчах. Все говорит о том, что баски будут крепким середняком, но вряд ли прыгнут выше головы.
Сможет ли «Вильярреал» выдать еще один топ-сезон? Букмекеры уверены, что да. Они ждут команду в топ-5 по итогам чемпионата. Однако сомнения в этом имеются. Клуб потерял своего главного креативщка — флангового полузащитника Баэну, который ушел в «Атлетико». Без него Марселино будет не так просто добиваться результата, тем более достойной замены ему пока не видится. К тому же «Вильярреалу» придется играть в Лиге чемпионов, где клуб давно не был. Все это говорит, скорее, о том, что нас ждет менее веселый футбол от «желтой субмарины», а, как итог, и выступление ниже уровнем.
«Бетис» — последний относительно реальный претендент от букмекеров на борьбу за чемпионство в Примере. Однако ждать от них чего-то сверхъестественного не стоит. Команда потеряла свою главную звезду — вингера Антони. Бразилец создавал главную угрозу соперникам и был в центре внимания. Игрок хочет перейти в «Бетис», но клуб считает его трансфер слишком дорогим и, кажется, закрывает для себя эту главу. У Пеллегрини остается опытный состав, который способен опасно атаковать, но часто проваливается в обороне. Прошлый сезон завершался для «Бетиса» плачевно — побед не было шесть матчей подряд, а в последней встрече разгромно уступили «Челси» в финале Лиги конференций 1:4. Кажется, забраться в пятерку лучших по итогам сезона будет для клуба результатом выше всех ожиданий.
Коэффициенты на чемпионство испанских клубов в Ла Лиге в сезоне-2025/26
Фаворитом предстоящего сезона считается «Реал Мадрид» — коэффициент на его чемпионство составляет 1,95. «Барселона» идет следом — 2,10. У этой пары сильный отрыв от конкурентов, так как шансы ближайшего преследователя «Атлетико» оцениваются уже в 12,00.
Следом, по мнению букмекеров, команды распределятся так:
«Атлетик» — 75,00;
«Вильярреал» — 100,00;
«Бетис» — 150,00;
«Реал Сосьедад» — 500,00;
«Сельта» — 550,00;
«Валенсия» — 1000,00;
«Севилья» — 1000,00;
«Мальорка» — 1000,00;
«Осасуна» — 1000,00;
«Райо Вальекано» — 1500,00;
«Алавес» — 3000,00;
«Жирона» — 3000,00;
«Хетафе» — 3000,00;
«Эспаньол» — 5000,00;
«Леванте» — 5000,00;
«Эльче» — 5000,00;
«Овьедо» — 5000,00.
Мнение эксперта: шансы на чемпионство
Расчеты суперкомпьютера Opta указали на то, что у «Барселоны» наибольшие шансы на чемпионство — 46,5%. «Реал» должен финишировать вторым — шанс на трофей оценили в 32,1%. Следом идут «Атлетико» — 11,7%, «Вильярреал» — 3,7%, «Атлетик» — 2,9%.
Кто станет лучшим бомбардиром Ла Лиги в сезоне-2025/26
Букмекеры уверены, что бомбардирская гонка развернется между Мбаппе (2,00) и Левандовским (2,80). Одинаково оцениваются шансы у Серлота и Рафиньи — 12,00.
Будимира и Альвареса ждут на верху таблицы бомбардиров с коэффициентом 20,00. Ямаль и Винисиус также разделили одну строчку — талантливые вингеры оцениваются букмекерами в 30,00. Сансет — в 35,00.
Слабые шансы, но все же имеют Рэшфорд, Торрес, Оярсабаль, Перес, Дуро и Иглесиас — коэффициент их победы в гонке снайперов составил 50,00. Также оценили букмекеры и других футболистов:
Лукебакио — 65,00;
Гурусета — 65,00;
Мурики — 65,00;
Ольмо — 100,00;
И. Уильямс — 100,00;
Майораль — 100,00;
Гризманн — 100,00;
Беллингем — 100,00.