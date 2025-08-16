Матч «Динамо» Москва — ЦСКА 17 августа 2025 года: разгром от армейцев с коэффициентом 13 или 6 голов за 13,50?

Как же прекрасен Круговой в последних матчах. Мы не могли обойти его стороной в этом дерби. Кажется, это сейчас один из самых ярких футболистов ЦСКА, который вдобавок поймал невероятную уверенность в себе. Сейчас у Кругового получается почти все. Гол в матче с «Динамо» отлично укладывается в текущее положение дел. Когда и как это произойдет, неважно, но хоть раз за встречу его имя в протоколе наверняка появится.