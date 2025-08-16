Матч «Динамо» Москва — ЦСКА 17 августа 2025 года: разгром от армейцев с коэффициентом 13 или 6 голов за 13,50?

В пятом туре российской премьер-лиги нас ждет московское дерби между «Динамо» и ЦСКА. Букмекеры с трудом находят фаворита в матче и готовы к любому исходу. В этом материале мы рассмотрим рискованные ставки на игру. Основной прогноз на матч уже можно найти на сайте.
Победа ЦСКА с форой −2,5 за 13,00
Игра «Динамо» в этом сезоне выглядит совсем блекло. Бело-голубые медленно бегут в обе стороны, с трудом находят моменты для опасных ударов и стараются все свести к минимальной победе. В следующей игре им встретится полная противоположность. ЦСКА — быстрая команда, которая много рискует и постоянно заряжена на удар. В таком противостоянии именно армейцы должны завладеть инициативой. Если им удастся сохранить реализацию из прошлого матча с «Рубином», то «Динамо» вряд ли выстоит. На фоне последних результатов коллектива Карпина крупное поражение от ЦСКА выглядит органично.
Тотал больше 5,5 за 13,50
Ставка, которая отражает настроение последних громких противостояний в РПЛ. «Динамо» остается без побед уже три поединка подряд. Вряд ли такая ситуация устраивает кого-то в клубе — это хочется увидеть и на поле. Возможно, Карпин, наконец, даст свободу своим игрокам и позволит им активнее лететь вперед. Победу это принесет необязательно, но эмоциональный импульс будет обеспечен, а проснуться бело-голубым сейчас бы не помешало.
Да и в философию нынешнего ЦСКА крупный счет вполне укладывается. Про коллектив Челестини можно сказать: сам играет и дает другим. Армейцы точно не станут закрываться на эту встречу, а попробуют использовать тот кураж, что появился в игре с «Рубином». У своих ворот традиционно будет напряженно — Акинфеев точно не раз напомнит защитникам про их обязанности, а из вратарской площади будет нанесено пару ударов.
Даниил Круговой тотал больше 0,5 за 6,00
Как же прекрасен Круговой в последних матчах. Мы не могли обойти его стороной в этом дерби. Кажется, это сейчас один из самых ярких футболистов ЦСКА, который вдобавок поймал невероятную уверенность в себе. Сейчас у Кругового получается почти все. Гол в матче с «Динамо» отлично укладывается в текущее положение дел. Когда и как это произойдет, неважно, но хоть раз за встречу его имя в протоколе наверняка появится.
Иван Сергеев забьет головой за 11,00
Есть свой герой и у «Динамо». Сергеев — наконечник атак бело-голубых, от которого зависит многое в чужой штрафной. На скамейке форвард вряд ли останется, а, оказавшись на поле, будет опасен. ЦСКА играет довольно плотно возле своей штрафной, но часто упускает игроков соперника за спину, поэтому забросы против армейцев — опасное оружие. Сергеев умеет чувствовать момент и вовремя совершать рывок за спины, а уж отдать передачу ему кто-то наверняка сможет.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Александр Мостовой ставит на результативную ничью: «Тут я не вижу фаворита. Жду борьбы на поле все 90 минут. Да, ЦСКА пока лучше выглядит. Но думаю, на фоне последних неудач, “Динамо” так просто не отдаст победу сопернику. Голов будет много, но победителя они не определят. Моя ставка — точный счет 2:2 за 12,00».