Матч «Спартак» — «Зенит» 16 августа 2025 года: дубль Соболева с коэффициентом 17 или гол в меньшинстве за 15?

Продолжаем искать сценарии, которые сделали бы эту игру незабываемой. Встреча ожидается огненной, а значит, полыхать должно в штрафной у обеих команд. Как в такой ситуации обойтись без пенальти? Вингеры «Зенита» будут, как всегда, играть активно и постараются атаковать «Спартак» через зоны фланговых защитников, которые у красно-белых проседают. Врывания в штрафную легко могут привести к пенальти. Москвичи же в ответ включат забросы на Заболотного и попадут в руку кому-то из игроков «Зенита». Послевкусие от матча в виде судейских скандалов в таком случае будет обеспечено.