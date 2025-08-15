Ричмонд
Матч «Спартак» — «Зенит» 16 августа 2025 года: дубль Соболева с коэффициентом 17 или гол в меньшинстве за 15?

Спорт Mail предлагает рискованные ставки на матч 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

Принципиальнейшее противостояние ждет нас в пятом туре РПЛ — «Зенит» встретится со «Спартаком». Эмоций в этот матч добавит и положение дел в клубах, где многое говорит о проблемах. Прогноз на матч уже можно найти у нас на сайте, а в этом материале уделим внимание рискованным ставкам, так как в таких матчах можно ждать чего-то неординарного.

Гол в меньшинстве за 15,00

Начинаем со смака, который подарил нам «Спартак» на старте сезона. Кажется, эта ставка создавалась специально для них. Принципиальный матч, тяжелая турнирная ситуация и недостаток уверенности в себе снова могут заставить красно-белых играть грубо. Удаление в этой встрече вряд ли кого-то удивит. Готовы к этому, наверное, и москвичи. Даже если отдельно тактику игры в меньшинстве «Спартак» не разбирал, опыт должен сыграть им на руку. Отличиться в меньшинстве будет не самой простой, но вполне реалистичной задачей.

Кстати, на гол в большинстве также можно поставить с коэффициентом 9,00. Если уж ждать удаления и яркой игры, то такой сценарий отметать точно не стоит.

Обе команды пробьют пенальти за 10,00

Продолжаем искать сценарии, которые сделали бы эту игру незабываемой. Встреча ожидается огненной, а значит, полыхать должно в штрафной у обеих команд. Как в такой ситуации обойтись без пенальти? Вингеры «Зенита» будут, как всегда, играть активно и постараются атаковать «Спартак» через зоны фланговых защитников, которые у красно-белых проседают. Врывания в штрафную легко могут привести к пенальти. Москвичи же в ответ включат забросы на Заболотного и попадут в руку кому-то из игроков «Зенита». Послевкусие от матча в виде судейских скандалов в таком случае будет обеспечено.

Каждая команда забьет больше 1,5 гола за 7,40

Оборона — далеко не лучшая линия в обеих командах. Если подбор защитников «Спартака» вызывает вопросы своим качеством, то у «Зенита» в штрафной площади часто происходит паника и неразбериха. Да и на вратарей полагаться сложно — Максименко и Латышонка сейчас вряд ли кто-то сможет назвать надежными стражами ворот.

При этом дела с атакой у команд лучше. Если это и не всегда удается проявлять, то потенциал опасности чувствуется точно. Результативная перестрелка в такой встрече станет подарком для болельщиков и главной темой обсуждения — для экспертов.

Александр Соболев тотал больше 1,5 за 17,00

Правило «бывших» проявит себя по полной. Семак, которому будет требоваться топ-мотивация команды на принципиальный матч, просто не сможет оставить бывшего спартаковца Соболева на скамейке. Нападающий в последних играх выглядит неплохо — выигрывает борьбу, забивает пенальти и бьет из пределов штрафной. Против красно-белых ему будет достаточно продолжать делать то, что он умеет, и результат придет.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт ВсеПроСпорт.ру Александр Мостовой считает, что мы не увидим много голов в этой встрече: «Я тут жду борьбы и эмоций. Может быть, будут стычки на поле, игроки тоже нервничают. Можно ждать даже удалений, “Спартаку” к этому вообще не привыкать. Но я все-таки думаю, игра завершится ничьей. Причем жду не такого результативного матча, активно в атаку они оба играть не станут. Мой вариант пари — точный счет 1:1 за 5,40».

