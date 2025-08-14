Прогноз на матч «Спартак» — «Зенит» 16 августа 2025 года: опыт Семака сыграет за питерцев

Дело в том, что «Зенит» также находится не в лучшей своей форме. Отражается это в первую очередь на атаке, которая в последних матчах явно страдает. На первый взгляд, в действиях команды не хватает скорости — футболисты отказываются от быстрых атак в пользу позиционного владения, что позволяет сопернику выстраиваться и перекрывать все зоны. Получается, сине-бело-голубым постоянно приходится взламывать «автобусы» соперников, что удается им не очень хорошо. Семак имеет два варианта действий в таких ситуациях — навесы в штрафную или дриблинг вингеров с врываниями в штрафную. Однако на постоянной основе не работает ни один компонент.