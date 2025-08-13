Не позорьте «Спартак»! Фанаты в ярости, Станкович уходит с трибуны до конца матча, у команды — черная серия

Кажется, мучениям «Спартака» нет конца. 9 августа красно-белые уступили «Локомотиву» в 4-м туре РПЛ — 2:4. Спустя пару дней москвичи потерпели неудачу уже на групповом этапе FONBET Кубка России — проиграли махачкалинскому «Динамо» (1:1, 3:4 по пенальти). Атмосфера вокруг клуба явно напряженная.
Станкович сдался: ушел на 87-й и не увидел спасительный гол своей команды
Матч для «Спартака» складывался максимально непросто: гости хорошо оборонялись, и у красно-белых почти ничего не получалось в атаке. На 87-й минуте ситуация стала катастрофической — махачкалинцы повели в счете, реализовав пенальти.
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович, который смотрел игру в ложе (напомним, весной тренера дисквалифицировали на три кубковых матча из-за агрессии в адрес судей), не вытерпел. Сразу после гола он покинул трибуну и больше не вернулся.
Забавно, что вскоре красно-белые сравняли счет — на 90+5-й минуте Руслан Литвинов головой точно замкнул подачу Даниила Зорина со стандартного положения. Это не помогло — в серии пенальти «Динамо» оказалось сильнее. Но ни спасительного гола, ни роковой серии Станкович уже не увидел.
Поступок тренера выглядит особенно интересно в свете его недавних слов, сказанных после поражения от «Локомотива»: «Говорят, что есть два вида тренеров: те, которые уже уволены, и те, которых скоро уволят. Но, на самом деле, есть еще и третий вид: те, которые уходят сами. Вот и подумайте, к какой из этих категорий отношусь я», — заявил Станкович на пресс-конференции.
«Снимайте майки»
Учитывая последние выступления «Спартака», обстановка вокруг клуба так себе. И если в матчах РПЛ это заметно не так сильно, то в Кубке, куда не так давно вернулись активные фанаты, это проявляется ярко.
После сенсационного поражения ультрас не щадили футболистов, которые подошли извиниться за выступление. С трибун были слышны призывы: «снимайте майки» и «не позорьте “Спартак”.
Печальные цифры
Поражение в серии пенальти от «Динамо» стало для красно-белых восьмым подряд в официальных матчах. Последний раз «Спартак» побеждал в таком формате еще в 1994 году — в Кубке России против ЦСКА. Тогда основное время завершилось 2:2, а серия — 4:2 в пользу красно-белых.
С тех пор — сплошные неудачи:
2007: «Терек» — 1:1 (пенальти 4:5); «Селтик» — 1:1 (4:5);
2011: ЦСКА — 3:3 (7:8); «Волга» — 1:1 (6:7);
2012: «Ростов» — 0:0 (2:3);
2018: «Тосно» — 1:1 (5:6);
2022: «Зенит» — 0:0 (2:4);
2025: «Динамо» Мх — 1:1 (3:4).
В нынешнем сезоне ситуация для «Спартака» также складывается непросто: за шесть матчей команда одержала лишь две победы. Такой старт — худший с 2021 года, когда показатели были такими же.
Ну и без личных неудач никуда — у москвичей совсем потерялся форвард Манфред Угальде. У костариканца всего один гол в последних 18 матчах — на кубковую встречу с «Динамо» нападающий вышел в старте, но не сумел отличиться.
Несмотря на все это, помощник Станковича Ненад Сакич, заменявший дисквалифицированного тренера, сохраняет оптимизм: «Мы понимаем, что ситуация очень тяжелая. Но в тяжелые времена проявляются человеческие качества и характер. Мы все сплочены и стараемся как можно лучше подготовиться к матчу с “Зенитом”, — заявил Сакич на послематчевой пресс-конференции.
Игра с «Зенитом» пройдет 16 августа в Москве и наверняка многое прояснит в судьбе Станковича и «Спартака». Сами петербуржцы свой кубковый матч выиграли, победив «Рубин» 3:0.
Автор: Артем Белинин
Деян Станкович
Хасанби Биджиев
Руслан Литвинов
90+5′
Гамид Агаларов
87′
1
Илья Помазун
88
Егор Гузиев
90′
2
Олег Рябчук
27
Игорь Дмитриев
31′
28
Даниил Зорин
47
Роман Зобнин
97
Даниил Денисов
55′
66′
24
Никита Массалыга
82
Даниил Хлусевич
76′
68
Руслан Литвинов
25
Данил Пруцев
76′
18
Наиль Умяров
9
Манфред Угальде
66′
7
Пабло Солари
85′
91
Антон Заболотный
76′
35
Кристофер Мартинс
27
Давид Волк
70
Валентин Пальцев
22
Мохамед Аззи
90+4′
16
Уссем Мрезиг
5
Джемал Табидзе
77
Темиркан Сундуков
53
Шамиль Гаджиев
65′
9
Ражаб Магомедов
10
Джавад Хоссейннеджад
62′
47
Никита Глушков
28
Сердер Сердеров
62′
25
Гамид Агаларов
99
Муталип Алибеков
46′
19
Кирилл Зинович
78′
21
Абдулпаша Джабраилов
77′
6
Мехди Мубарик
Главный судья
Владислав Целовальников
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Ярослав Калиниченко
(Россия, Пермь)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти