Не позорьте «Спартак»! Фанаты в ярости, Станкович уходит с трибуны до конца матча, у команды — черная серия

Поступок тренера выглядит особенно интересно в свете его недавних слов, сказанных после поражения от «Локомотива»: «Говорят, что есть два вида тренеров: те, которые уже уволены, и те, которых скоро уволят. Но, на самом деле, есть еще и третий вид: те, которые уходят сами. Вот и подумайте, к какой из этих категорий отношусь я», — заявил Станкович на пресс-конференции.