Матч «Спартак» — «Зенит» 16 августа 2025 года: Станковичу нужна победа

Два флагмана российского футбола не оправдывают ожиданий на старте сезона. Сейчас положение дел далеко от былого блеска: у хозяев четыре очка и 11-е место, у гостей — пять баллов и восьмая строчка. У «Спартака» проблемы в обороне, накапливаются слухи об отставке Станковича, которому якобы дали ограниченное количество матчей, чтобы исправить ситуацию. Особенно болезненным стал недавний разгром от «Локомотива» (2:4). При этом на своем поле красно-белые традиционно действуют смелее, они выиграли семь из десяти последних домашних встреч в чемпионате.
«Зенит» сохранил ключевых исполнителей, усилился летом Жерсоном и Вегой, но в атаке пока не хватает остроты, а нестабильная реализация и ошибки в обороне привели к ничьим с «Рубином» и ЦСКА, поражению от «Ахмата» и серии матчей с пропущенными голами на выезде. Петербуржцы выглядят более организованно и сохраняют узнаваемый игровой рисунок, а в Москве будут стремиться взять реванш за весеннее поражение.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Встречу будет в прямом эфире показывать «Матч ТВ», Okko и «Кинопоиск».
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 16 августа 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Спартак»
Вратарь: Максименко.
Защитники: Бабич, Дуарте, Литвинов.
Полузащитники: Умяров, Мартинс, Солари, Жедсон, Маркиньос.
Нападающие: Барко, Гарсия.
«Зенит»
Вратарь: Латышонок.
Защитники: Мантуан, Дркушич, Нино, Сантос.
Полузащитники: Барриос, Жерсон, Вендел.
Нападающие: Педро, Кассьерра, Мостовой.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.