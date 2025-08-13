Ричмонд
Матч «Спартак» — «Зенит» 16 августа 2025 года: Станковичу нужна победа

В пятом туре РПЛ встретятся «Спартак» и «Зенит».

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Два флагмана российского футбола не оправдывают ожиданий на старте сезона. Сейчас положение дел далеко от былого блеска: у хозяев четыре очка и 11-е место, у гостей — пять баллов и восьмая строчка. У «Спартака» проблемы в обороне, накапливаются слухи об отставке Станковича, которому якобы дали ограниченное количество матчей, чтобы исправить ситуацию. Особенно болезненным стал недавний разгром от «Локомотива» (2:4). При этом на своем поле красно-белые традиционно действуют смелее, они выиграли семь из десяти последних домашних встреч в чемпионате.

«Зенит» сохранил ключевых исполнителей, усилился летом Жерсоном и Вегой, но в атаке пока не хватает остроты, а нестабильная реализация и ошибки в обороне привели к ничьим с «Рубином» и ЦСКА, поражению от «Ахмата» и серии матчей с пропущенными голами на выезде. Петербуржцы выглядят более организованно и сохраняют узнаваемый игровой рисунок, а в Москве будут стремиться взять реванш за весеннее поражение.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Встречу будет в прямом эфире показывать «Матч ТВ», Okko и «Кинопоиск».

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 16 августа 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Спартак»

Вратарь: Максименко.

Защитники: Бабич, Дуарте, Литвинов.

Полузащитники: Умяров, Мартинс, Солари, Жедсон, Маркиньос.

Нападающие: Барко, Гарсия.

«Зенит»

Вратарь: Латышонок.

Защитники: Мантуан, Дркушич, Нино, Сантос.

Полузащитники: Барриос, Жерсон, Вендел.

Нападающие: Педро, Кассьерра, Мостовой.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Футбол. Премьер-лига
16.08
Спартак
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.28
П2
2.44
