Матч «Спартак» — «Зенит» 16 августа 2025 года: Станковичу нужна победа

Два флагмана российского футбола не оправдывают ожиданий на старте сезона. Сейчас положение дел далеко от былого блеска: у хозяев четыре очка и 11-е место, у гостей — пять баллов и восьмая строчка. У «Спартака» проблемы в обороне, накапливаются слухи об отставке Станковича, которому якобы дали ограниченное количество матчей, чтобы исправить ситуацию. Особенно болезненным стал недавний разгром от «Локомотива» (2:4). При этом на своем поле красно-белые традиционно действуют смелее, они выиграли семь из десяти последних домашних встреч в чемпионате.