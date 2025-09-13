Прогноз на матч «Краснодар» — «Акрон» 13 сентября 2025 года: тяжелая победа фаворита

«Акрон» в прошлом туре по делу проиграл «Балтике» 0:2. Тольяттинцы быстро пропустили и так и не смогли отыграться, хотя несколько моментов у Дзюбы было. У Тедеева есть проблемы с составом, выбыли Джурасович, Джаковац и Пестряков. Под конец трансферного окна «Акрон» подписал защитников Рочу и Агапова, а также полузащитников Бистровича и Севикяна. Теперь тольяттинцам будет попроще, но новичков еще нужно вписать в игру команды. Сегодня у «Краснодара» не будет Кордобы, это тоже облегчит задачу обороне «Акрона». Также на форме «быков» может сказаться перерыв в чемпионате, поэтому разгрома от фаворита здесь не ждем.