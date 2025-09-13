Прогноз на матч «Краснодар» — «Акрон» 13 сентября 2025 года: тяжелая победа фаворита

«Краснодар» по-чемпионски начал сезон и возглавляет турнирную таблицу после 7 туров. В августе «быки» выдали победную серию из 6 матчей, она прервалась во встрече с ЦСКА — 1:1. «Акрон» пока выступает хуже, чем в прошлом сезоне, тольяттинцы занимают 13-е место. Последнюю победу они одержали еще в июле. С тех пор — 3 ничьи и 4 поражения.
Коэффициенты букмекеров на матч «Краснодар» — «Акрон»
Букмекеры уверены в победе фаворита, на победу «Краснодара» они предлагают коэффициент 1,35. Ничья в этом матче оценивается в 5,80, победа гостей — в 8,90. Обмен голов, по оценке экспертов, тут вероятен, на это дают 1,75. Вообще в Краснодаре ждут много голов, на тотал больше 2,5 можно поставить за 1,48.
Прогноз на матч «Краснодар» — «Акрон»
«Краснодар» грамотно избежал чемпионского похмелья. Клуб Галицкого сохранил Сперцяна и мощно укрепился летом, взяв сразу 7 игроков. Новичкам дали время освоиться, в атаке пока решают хорошо знакомые лица. У Сперцяна 4 гола и уже 8 (!) передач, 4 гола также у Кордобы, 3 — у Кривцова. У главного тренера Мусаева появилась глубина скамейки, поэтому «Краснодар» часто доводит дело до разгрома. Перед перерывом на матчи сборных «быки» устояли в Москве против ЦСКА. Краснодарцы остались вдесятером после удаления Кордобы, так что ничьей они могут быть довольны.
«Акрон» в прошлом туре по делу проиграл «Балтике» 0:2. Тольяттинцы быстро пропустили и так и не смогли отыграться, хотя несколько моментов у Дзюбы было. У Тедеева есть проблемы с составом, выбыли Джурасович, Джаковац и Пестряков. Под конец трансферного окна «Акрон» подписал защитников Рочу и Агапова, а также полузащитников Бистровича и Севикяна. Теперь тольяттинцам будет попроще, но новичков еще нужно вписать в игру команды. Сегодня у «Краснодара» не будет Кордобы, это тоже облегчит задачу обороне «Акрона». Также на форме «быков» может сказаться перерыв в чемпионате, поэтому разгрома от фаворита здесь не ждем.
Наш прогноз: победа «Краснодара» и тотал меньше 4,5 за 1,85 и победа «Краснодара» по владению мячом с форой −21% за 1,83. Против команды Мусаева часто ставят автобус, поэтому «быки» много владеют мячом. В прошлом сезоне «Краснодар» выиграл дома по владению 64% на 36%.
Статистические тренды в играх «Краснодара» и «Акрона»
|«Краснодар»
|«Акрон»
|Выиграл 4 матча из 5 последних в РПЛ.
|Проиграл 4 последних матча.
|Тотал меньше 2,5 прошел в 3 последних матчах РПЛ из 5.
|Во всех 10 матчах сезона сыграл тотал меньше 4,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич уверен в победе фаворита: «Мусаев наверняка придумает, как Кордобу можно впереди попробовать подменить на этот матч. И если реализация не подведет, то оборону “Акрона” точно сверхнадежной не назовешь. Мой прогноз — победа “Краснодара” с форой −1,5 за 2,03».
Ставки на матч «Краснодар» — «Акрон» 13 сентября 2025 года
Победа «Краснодара» и тотал меньше 4,5 за 1,85.
Победа «Краснодара» по владению мячом с форой −21% за 1,83.