Прогноз на матч Северная Ирландия — Германия 13 октября 2025 года: сложное испытание для бундестим

Мало кто ожидал, что у Германии возникнут какие-либо сложности в группе из 4 команд. Однако немцы в первом же матче в сентябре проиграли Словакии, причем по делу. Сам Нагельсманн признал, что у его футболистов были проблемы с настроем и самоотдачей. Тревожный звонок для сборной, которая и так не добивалась успеха в последние 10 лет. Дальше были домашние победы над Северной Ирландией (3:1) и Люксембургом (4:0), и ситуация вокруг бундестим стала поспокойнее. Сборной Германии не хватало стабильности состава и наигранных связей, сейчас Нагельсманну уже пора отказаться от постоянных экспериментов.