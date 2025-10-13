Прогноз на матч Северная Ирландия — Германия 13 октября 2025 года: сложное испытание для бундестим

В группе А после трех туров сложилась интересная ситуация: у Германии, Северной Ирландии и Словакии по 6 очков. И у немецкой сборной еще по матчу с каждым из конкурентов. Северная Ирландия, в свою очередь, верит, что вернется на чемпионат мира впервые с 1986 года.
Коэффициенты букмекеров на матч Северная Ирландия — Германия
Букмекеры не видят особых сложностей для команды Нагельсманна. Победа Германии оценивается всего в 1,36, тогда как ничья — в 5,40, а победа хозяев — вообще в 8,70. Тотал больше 2,5 стоит 1,62, а тотал меньше 2,5 — 2,40.
Прогноз на матч Северная Ирландия — Германия
Мало кто ожидал, что у Германии возникнут какие-либо сложности в группе из 4 команд. Однако немцы в первом же матче в сентябре проиграли Словакии, причем по делу. Сам Нагельсманн признал, что у его футболистов были проблемы с настроем и самоотдачей. Тревожный звонок для сборной, которая и так не добивалась успеха в последние 10 лет. Дальше были домашние победы над Северной Ирландией (3:1) и Люксембургом (4:0), и ситуация вокруг бундестим стала поспокойнее. Сборной Германии не хватало стабильности состава и наигранных связей, сейчас Нагельсманну уже пора отказаться от постоянных экспериментов.
Северная Ирландия — команда с понятной футбольной философией. Здесь не так много технарей, поэтому главный тренер Майкл О'Нилл делает ставку на длинные передачи и стандарты. Североирландцы умеют создавать давление на чужую штрафную, особенно при своих болельщиках. Дома они победили Словакию 2:0 и таким образом стали одним из лидеров группы. Даже если у Северной Ирландии не получится в итоге занять первое или второе место, у нее остаются шансы пробиться на ЧМ-2026 через стыки как победитель группы в Лиге наций. Пока же британцы хотят дать бой бундестим и настроены взять три очка.
Это сложный выезд для Германии, играть в Белфасте — то еще испытание. Северная Ирландия пропускает дома мало голов, да и сама при этом забивает немного. Поэтому ставим на тотал меньше 3 за 1,85. Все-таки атака Германии без Мусиалы и Хавертца не так опасна, а Виртц пока бледная тень самого себя. Еще один вариант: Германия не проиграет и тотал меньше 3,5 за 1,74.
Статистические тренды в играх Северная Ирландии и Германии
|Северная Ирландия
|Германия
|Проиграла Германии 7 последних матчей.
|Выиграла 2 матча из 5 последних.
|Тотал меньше 2,5 прошел в 4 из 5 последних матчей дома.
|Тотал меньше 3,5 прошел в 4 из 5 последних матчей в гостях.
Ставки на матч Северная Ирландия — Германия 13 октября 2025 года
Тотал меньше 3 за 1,85.
Германия не проиграет и тотал меньше 3,5 за 1,74.