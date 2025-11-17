Ричмонд
Прогноз на матч Германия — Словакия 17 ноября 2025 года: фаворит пропустит и забьет сам

Сборная Германия сыграет со Словакией в Лейпциге в матче квалификации ЧМ-2026. Подробнее — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У сборной Германии одно поражение в этом отборочном цикле, и нанесла его как раз Словакия. Теперь команда Нагельсманна хочет взять реванш, хотя для выхода из группы с первого места хватит и ничьей.

Коэффициенты букмекеров на матч Германия — Словакия

Букмекеры не сомневаются в победе Германии, на это они дают коэффициент 1,26. Ничья оценивается в 6,50, победа Словакии — 13,5. Матч ожидается голевым: тотал больше 2,5 стоит 1,58, тотал больше 3,5 — 2,40. На «обе забьют» предлагают коэффициент 2,05.

Прогноз на матч Германия — Словакия

Германия подходит к последнему туру отборочного турнира ЧМ-2026 на первом месте, но опережает Словакию только по разнице мячей. Вообще команда Нагельсманна пока не впечатляет. Немцы по делу проиграли словакам в первом матче и только что испытали большие проблемы с Люксембургом. Да, Германия победила 2:0, однако соперник создал сразу несколько голевых моментов в первом тайме. Класса немецкой сборной хватило, чтобы забить два мяча, Вольтемаде был очень хорош на острие атаки, но выстроенной игры у бундестим нет. В сборную вернулся Сане и сразу выдал голевой пас, а вот Виртц снова ничем не отметился.

Футбол
ЧМ-2026. Отборочные. Европа
Группа A, 17.11.2025, 22:45
Германия
-
Словакия
-

Словакия три дня назад дожала дома Северную Ирландию — 1:0. Победный гол в добавленное время забил форвард «Лехии» Бобчек, он воспользовался ошибкой вратаря. У словаков случилась только одна осечка в этом цикле, они проиграли Северной Ирландии 0:2. Теперь у команды Кальцоны будут как минимум стыки, чтобы пробиться на чемпионат мира. У Словакии хватает опытных и качественных игроков: тут и Дубравка со Шкриньяром, и Лоботка со Стрелецом. Эта сборная умеет играть вторым номером, а, скорее всего, сегодня так и будет. Германия завладеет мячом и будет уязвима на контратаках.

Наш прогноз: обе забьют за 2,05, все-таки у Германии сейчас есть проблемы в обороне. Также хорошо смотрится вариант тотал больше 3 за 1,88.

Статистические тренды в играх Германии и Словакии

Германия
Словакия
4 победы в последних 5 матчах.
Выиграла 4 матча из 5 последних.
Тотал меньше 2,5 прошел в 3 матчах из 5 последних.
Тотал меньше 2,5 прошел в 6 последних матчах.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Андронов уверен в победе фаворита: «Мне кажется, что Германия выиграет, а футбол будет довольно открытый в этой встрече. А, в принципе, если все хорошо пойдет под настроение, Германия может и разгромить своего соперника. Моя ставка тут — победа сборной Германии и тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,75».

Ставки на матч Германия — Словакия 17 ноября 2025 года

Обе забьют за 2,05.

Тотал больше 3 за 1,88.

