Прогноз на матч Германия — Словакия 17 ноября 2025 года: фаворит пропустит и забьет сам

У сборной Германии одно поражение в этом отборочном цикле, и нанесла его как раз Словакия. Теперь команда Нагельсманна хочет взять реванш, хотя для выхода из группы с первого места хватит и ничьей.
Коэффициенты букмекеров на матч Германия — Словакия
Букмекеры не сомневаются в победе Германии, на это они дают коэффициент 1,26. Ничья оценивается в 6,50, победа Словакии — 13,5. Матч ожидается голевым: тотал больше 2,5 стоит 1,58, тотал больше 3,5 — 2,40. На «обе забьют» предлагают коэффициент 2,05.
Прогноз на матч Германия — Словакия
Германия подходит к последнему туру отборочного турнира ЧМ-2026 на первом месте, но опережает Словакию только по разнице мячей. Вообще команда Нагельсманна пока не впечатляет. Немцы по делу проиграли словакам в первом матче и только что испытали большие проблемы с Люксембургом. Да, Германия победила 2:0, однако соперник создал сразу несколько голевых моментов в первом тайме. Класса немецкой сборной хватило, чтобы забить два мяча, Вольтемаде был очень хорош на острие атаки, но выстроенной игры у бундестим нет. В сборную вернулся Сане и сразу выдал голевой пас, а вот Виртц снова ничем не отметился.
Словакия три дня назад дожала дома Северную Ирландию — 1:0. Победный гол в добавленное время забил форвард «Лехии» Бобчек, он воспользовался ошибкой вратаря. У словаков случилась только одна осечка в этом цикле, они проиграли Северной Ирландии 0:2. Теперь у команды Кальцоны будут как минимум стыки, чтобы пробиться на чемпионат мира. У Словакии хватает опытных и качественных игроков: тут и Дубравка со Шкриньяром, и Лоботка со Стрелецом. Эта сборная умеет играть вторым номером, а, скорее всего, сегодня так и будет. Германия завладеет мячом и будет уязвима на контратаках.
Наш прогноз: обе забьют за 2,05, все-таки у Германии сейчас есть проблемы в обороне. Также хорошо смотрится вариант тотал больше 3 за 1,88.
Статистические тренды в играх Германии и Словакии
|Германия
|Словакия
|4 победы в последних 5 матчах.
|Выиграла 4 матча из 5 последних.
|Тотал меньше 2,5 прошел в 3 матчах из 5 последних.
|Тотал меньше 2,5 прошел в 6 последних матчах.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Андронов уверен в победе фаворита: «Мне кажется, что Германия выиграет, а футбол будет довольно открытый в этой встрече. А, в принципе, если все хорошо пойдет под настроение, Германия может и разгромить своего соперника. Моя ставка тут — победа сборной Германии и тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,75».
Ставки на матч Германия — Словакия 17 ноября 2025 года
Обе забьют за 2,05.
Тотал больше 3 за 1,88.