Прогноз на матч Германия — Словакия 17 ноября 2025 года: фаворит пропустит и забьет сам

Словакия три дня назад дожала дома Северную Ирландию — 1:0. Победный гол в добавленное время забил форвард «Лехии» Бобчек, он воспользовался ошибкой вратаря. У словаков случилась только одна осечка в этом цикле, они проиграли Северной Ирландии 0:2. Теперь у команды Кальцоны будут как минимум стыки, чтобы пробиться на чемпионат мира. У Словакии хватает опытных и качественных игроков: тут и Дубравка со Шкриньяром, и Лоботка со Стрелецом. Эта сборная умеет играть вторым номером, а, скорее всего, сегодня так и будет. Германия завладеет мячом и будет уязвима на контратаках.