Прогноз на матч «Краснодар» — «Крылья Советов» 30 ноября 2025 года: Сперцян и Кордоба возьмут свое

После 16 туров «Краснодар» набрал на 5 очков меньше, чем в прошлов сезоне, но сбавили ход и конкуренты, поэтому команда Мусаева — первая в РПЛ. «Быки» неделю назад сыграли 1:1 в Москве с «Локомотивом». «Краснодар» создал больше моментов, однако реализация подвела и не позволила набрать три очка. Мусаев готов защитить чемпионский титул, все инструменты у него для этого есть. Сперцян и Кордоба по-прежнему хороши в атаке, «быки» также очень опасны на стандартных положениях. А пройти их защиту мало кому удается. В последних 7 турах «Краснодар» набрал 15 очков и пропустил всего 3 гола. У краснодарцев из-за травм не сыграют Петров и Мозес, других потерь нет.