Прогноз на матч «Краснодар» — «Крылья Советов» 30 ноября 2025 года: Сперцян и Кордоба возьмут свое

Лидер чемпионата России не проигрывает уже два месяца. «Краснодар» хорош и в РПЛ, и в Кубке России, команда Мусаева только что разгромила «Оренбург» 4:0. «Крылья Советов» тоже двигаются дальше по кубковой сетке, одолев «КАМАЗ» в серии пенальти. В чемпионате самарцы неделю назад справились с «Ростовом» (2:0).
Коэффициенты букмекеров на матч «Краснодар» — «Крылья Советов»
Букмекеры уверены в победе фаворита. Успех «Краснодара» оценивается в 1,30, ничья — в 5,90, победа «Крыльев» — в 11,0. Тотал голов больше 2,5 стоит 1,64, меньше 2,5 — 2,2 8. На «обе забьют» можно поставить за 2,04.
Прогноз на матч «Краснодар» — «Крылья Советов»
После 16 туров «Краснодар» набрал на 5 очков меньше, чем в прошлов сезоне, но сбавили ход и конкуренты, поэтому команда Мусаева — первая в РПЛ. «Быки» неделю назад сыграли 1:1 в Москве с «Локомотивом». «Краснодар» создал больше моментов, однако реализация подвела и не позволила набрать три очка. Мусаев готов защитить чемпионский титул, все инструменты у него для этого есть. Сперцян и Кордоба по-прежнему хороши в атаке, «быки» также очень опасны на стандартных положениях. А пройти их защиту мало кому удается. В последних 7 турах «Краснодар» набрал 15 очков и пропустил всего 3 гола. У краснодарцев из-за травм не сыграют Петров и Мозес, других потерь нет.
«Крылья Советов» улучшили результаты, но говорить о выходе из кризиса еще рано. Еще недавно у самарцев была всего одна победа в 12 турах. После этого Адиев придумал, как остановить «Зенит» (1:1) и победить «Ростов» (2:0). В обоих матчах «Крылья» оборонялись большим числом футболистов у своей штрафной и угрожали соперникам в редких контратаках и на стандартах. С «Ростовом» самарцы нанесли всего 3 удара по воротам. Команде по-прежнему не хватает качественного форварда, который будет завершать атаки. В защите тоже есть проблемы. В конце августа «Крылья Советов» влетели дома «Краснодару» 0:6, сейчас против чемпиона тоже будет сложно устоять.
Наш прогноз: победа «Краснодара» с форой −1,5 за 1,85 и тотал больше 3 за 2,02.
Статистические тренды в играх «Краснодара» и «Крыльев Советов»
|«Краснодар»
|«Крылья Советов»
|8 побед в последних 11 матчах.
|1 победа в основное время в последних 13 матчах.
|Тотал больше 2,5 прошел в 3 матчах из последних 5.
|Тотал меньше 2,5 прошел в последних 6 матчах.
Ставки на матч «Краснодар» — «Крылья Советов» 30 ноября 2025 года
Победа «Краснодара» с форой −1,5 за 1,85.
Тотал больше 3 за 2,02.