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PARI SECRET выпустил лимитированную коллекцию одежды для питомцев

PARI SECRET меняет представление о закрытом клубе. На этот раз в PARI обратили внимание на тех, кто делит с ВИП-игроками радость побед и горечь поражений, — их домашних питомцев.

В PARI SECRET запустили лимитированную коллекцию одежды и аксессуаров для домашних питомцев. Как сообщили в компании, поводом для создания линейки послужила реальная история: несколько месяцев назад один из клиентов клуба подарил своему персональному менеджеру щенка элитной породы. После того как питомец стал частью команды, возникла идея ответить взаимным жестом и выпустить ограниченную серию мерча.

«Для меня мои животные — это не просто домашние любимцы, а полноправные члены семьи. У нас с PARI SECRET вышла интересная история: не столько про одежду для собак или кошек, сколько про наше теплое общение», — приводит слова клиента пресс-служба.

Каждый предмет коллекции разработан с учетом погодных условий и образа жизни питомцев. В ассортимент вошли утепленный водоотталкивающий жилет для зимних активностей, дождевик со светоотражающими элементами для вечерних прогулок, контрастное худи, кожаный ошейник и халат, впитывающий влагу после водных процедур.

«Мы создавали эту коллекцию как продолжение лайфстайла наших резидентов, — пояснили в PARI SECRET. — Когда ты выбираешь лучшее для себя, логично транслировать этот выбор и на того, кто всегда рядом. Теперь хозяин и питомец выглядят как единое целое: один статус, один вайб, безупречный вкус на двоих».

Коллекция не поступит в открытую продажу. Мерч выпущен строго лимитированным тиражом и предназначен исключительно для ВИП-клиентов клуба. Для получения эксклюзивного набора необходимо обратиться к персональному менеджеру.