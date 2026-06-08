PARI SECRET выпустил лимитированную коллекцию одежды для питомцев

В PARI SECRET запустили лимитированную коллекцию одежды и аксессуаров для домашних питомцев. Как сообщили в компании, поводом для создания линейки послужила реальная история: несколько месяцев назад один из клиентов клуба подарил своему персональному менеджеру щенка элитной породы. После того как питомец стал частью команды, возникла идея ответить взаимным жестом и выпустить ограниченную серию мерча.
«Для меня мои животные — это не просто домашние любимцы, а полноправные члены семьи. У нас с PARI SECRET вышла интересная история: не столько про одежду для собак или кошек, сколько про наше теплое общение», — приводит слова клиента пресс-служба.
Каждый предмет коллекции разработан с учетом погодных условий и образа жизни питомцев. В ассортимент вошли утепленный водоотталкивающий жилет для зимних активностей, дождевик со светоотражающими элементами для вечерних прогулок, контрастное худи, кожаный ошейник и халат, впитывающий влагу после водных процедур.
«Мы создавали эту коллекцию как продолжение лайфстайла наших резидентов, — пояснили в PARI SECRET. — Когда ты выбираешь лучшее для себя, логично транслировать этот выбор и на того, кто всегда рядом. Теперь хозяин и питомец выглядят как единое целое: один статус, один вайб, безупречный вкус на двоих».
Коллекция не поступит в открытую продажу. Мерч выпущен строго лимитированным тиражом и предназначен исключительно для ВИП-клиентов клуба. Для получения эксклюзивного набора необходимо обратиться к персональному менеджеру.