PARI SECRET выпустил лимитированную коллекцию одежды для питомцев

«Мы создавали эту коллекцию как продолжение лайфстайла наших резидентов, — пояснили в PARI SECRET. — Когда ты выбираешь лучшее для себя, логично транслировать этот выбор и на того, кто всегда рядом. Теперь хозяин и питомец выглядят как единое целое: один статус, один вайб, безупречный вкус на двоих».