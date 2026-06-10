Ностальгия в глаз попала: PARI выпустила виртуальные альбомы сборных и карточки игроков

Пользователи также смогут коллекционировать и карточки стадионов, которые будут наиболее редкими. Их можно будет получить только из супернаборов, выдаваемых ежедневно за оборот в 50 000 рублей на ЧМ. Собрав восемь стадионов, клиент получит фрибет в размере 5 000 рублей. А за все 16 карточек с аренами мундиаля участника акции ждет фрибет в размере до 25 000 рублей.