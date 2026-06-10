Ностальгия в глаз попала: PARI выпустила виртуальные альбомы сборных и карточки игроков

Легендарные карточки Panini давно стали неотъемлемой частью чемпионата мира по футболу. Компания PARI решила увековечить исчезающие панини и воссоздать их в онлайн-формате. В течение всего ЧМ-2026 пользователи смогут собирать альбомы сборных и получать за это десятки фрибетов номиналом до 25 000 рублей, а также специальные призы.
Внутри PARI PASS у каждого клиента будет свой альбом для коллекционирования карточек. Чтобы собрать сборную, нужно всего две карточки игроков.
Получить карточки можно будет несколькими способами:
- за ставки на матчи ЧМ;
- обменивая дубликаты других карточек;
- покупая за PARI Coins в магазине;
- из ежедневного бесплатного набора в первые десять дней акции.
За каждую собранную команду пользователь получит награду. Карточки разделены на три уровня редкости — бронза, серебро и золото. Чем выше редкость карточки, тем более ценный приз ждет участника. Улучшить качество карточки можно будет за PARI Coins или с помощью соответствующих заданий.
Чем больше общее количество собранных сборных, тем выше награда. Коллекция серебряных карточек позволит получить фрибеты до 1 000 рублей. Золотые наборы команд откроют доступ к фрибетам до 3 000 рублей.
Пользователи также смогут коллекционировать и карточки стадионов, которые будут наиболее редкими. Их можно будет получить только из супернаборов, выдаваемых ежедневно за оборот в 50 000 рублей на ЧМ. Собрав восемь стадионов, клиент получит фрибет в размере 5 000 рублей. А за все 16 карточек с аренами мундиаля участника акции ждет фрибет в размере до 25 000 рублей.