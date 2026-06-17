Победа Франции над Сенегалом на ЧМ-2026 принесла игроку 10 360 000 рублей

Итоги 16 июня на ЧМ-2026
День 16 июня стартовал матчем Саудовской Аравии и Уругвая. Азиатская команда открыла счет в первом тайме, а во втором героически оборонялась, пытаясь удержать победный результат. Не удалось — уругвайцы смогли отыграться в концовке встречи, но забить второй мяч не получилось. Ничья 1:1. Следом вничью сыграли Иран и Новая Зеландия. И те, и другие создали достаточно моментов, поразив ворота друг друга по два раза.
Ну, а завершал день один из самых ожидаемых матчей группового этапа — Франция против Сенегала. В первом тайме африканцы играли активнее и создали несколько моментов, но подвела реализация. Корректировки Дидье Дешама в перерыве помогли Франции — дубль оформил Килиан Мбаппе, еще один мяч забил Брэдли Барколя. На это сенегальцы смогли ответить лишь одним мячом в исполнении Ибраима Мбайе.
Матч Франции и Сенегала — в числе самых крупных по ставкам
Больше всего клиенты PARI ставили 16 июня на встречу Франции и Сенегала, на эту игру пришлось около 53% от общего оборота ставок на матчи дня ЧМ-2026. По объему принятых пари эта встреча пока находится на втором месте среди всех матчей турнира.
Примерно 27% было сделано на встречу Саудовской Аравии и Уругвая. Меньший объем пари был принят на матч Ирана и Новой Зеландии — около 20%. Это противостояние вошло в число трех матчей, которые вызвали наименьший интерес у клиентов PARI.
На ставки в прематче пришлось примерно 61% от общего оборота на матчи дня, на пари в лайве — около 39%.
Самым удачной для PARI оказалась встреча Саудовской Аравии и Уругвая — команды неожиданно сыграли вничью, а матч оказался низовым. Встреча Ирана и Новой Зеландии также была прибыльной для компании. Для клиентов удачно сложилось противостояние Франции и Сенегала. Фаворит победил, при этом в матче было много голов и обе команды смогли отличиться. Встреча французов и сенегальцев на данный момент занимает второе место среди самых убыточных событий мундиаля.
Стоит отметить, что 90% от всего объема принятых пари на исход встречи между Францией и Сенегалом пришлось на французов. В матче Саудовской Аравии и Уругвая 86% было сделано на уругвайцев (на ничью почти 5%), а в игре Ирана и Новой Зеландии примерно 86% пришлось на иранцев (около 6% на ничейный исход).
Один из самых заметных выигрышей по ставкам на матчи 16 июня пришелся на матч Франции и Сенегала. Игрок поставил 7 000 000 рублей на победу команды Дидье Дешама с коэффициентом 1.48. В первом тайме автору пари пришлось понервничать, но после перерыва французы склонили чашу весов в свою пользу. На выплату игрок получил 10 360 000 рублей.