Победа Франции над Сенегалом на ЧМ-2026 принесла игроку 10 360 000 рублей

Стоит отметить, что 90% от всего объема принятых пари на исход встречи между Францией и Сенегалом пришлось на французов. В матче Саудовской Аравии и Уругвая 86% было сделано на уругвайцев (на ничью почти 5%), а в игре Ирана и Новой Зеландии примерно 86% пришлось на иранцев (около 6% на ничейный исход).