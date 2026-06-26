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Первый коллекционер собрал все карточки стадионов в PARI

Компания сразу же наградила игрока фрибетом в размере 50 000 рублей.

Перед стартом чемпионата мира PARI запустила акцию и воссоздала легендарные альбомы Panini в онлайн-формате. У каждого клиента в течение всего мундиаля есть свой альбом для коллекционирования карточек игроков, сборных и стадионов.

Карточки стадионов, принимающих игры чемпионата мира, являются самыми редкими. Клиент компании под никнеймом GerOne стал первым, кто собрал все 16 карточек, и справился с задачей еще до окончания второго тура группового этапа. Помимо заработанных 33 000 рублей в рамках самой акции, игрок получил от PARI персональный подарок в виде фрибета на 50 000 рублей и уникальную рамку для аватара «Легендарный коллекционер».

За две недели с момента запуска проект привлек более 30 000 пользователей. Виртуальные панини доступны в PARI PASS до конца ЧМ-2026. Клиенты могут собрать карточки всех сборных и стадионов мундиаля. Чем больше коллекция и выше редкость карточек, тем значительнее награда. Среди призов — десятки фрибетов номиналом до 25 000 рублей.

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