Биатлонисты отдыхают после сезона
Фото в купальниках и не только.
Фото в купальниках и не только.
Сезон у биатлонистов завершился и они поехали отдыхать. Большинство выбирает теплые страны, чтобы понежиться на солнце. Выбрали самые интересные фото.
Екатерина Носкова ярко провела прошедший сезон и поехала провести время на Бали. Спортсменка попробовала серфинг и сафари.
Кирилл Стрельцов для перезагрузки отправился в теплые края со своей девушкой Алисой.
Динара Сольская отдохнула с мужем на Шри-Ланке.
Дарья Сидорова уехала в Тайланд на остров Пхукет.
Итальянский биатлонист, призер чемпионата мира нырял с аквалангом в Египте.
Анамария Лампич провела первый сезон как биатлонистка. Призер чемпионата мира по лыжам из Словении расслаблялась на Кипре.
Норвежки Ида Лиен и Юни Арнеклейв выбрали отдых на Канарских островах.
Итальянка Лиза Виттоцци провела успешный сезон и отправилась в отпуск на остров Маврикий.
Австрийская биатлонистка Лиза тереза Хаузер поехала отдыхать в Испанию.