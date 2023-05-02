Биатлонисты отдыхают после сезона

Источник: соцсети

Сезон у биатлонистов завершился и они поехали отдыхать. Большинство выбирает теплые страны, чтобы понежиться на солнце. Выбрали самые интересные фото.

Екатерина Носкова ярко провела прошедший сезон и поехала провести время на Бали. Спортсменка попробовала серфинг и сафари.

Источник: соцсети

Кирилл Стрельцов для перезагрузки отправился в теплые края со своей девушкой Алисой.

Источник: соцсети

Динара Сольская отдохнула с мужем на Шри-Ланке.

Источник: соцсети

Дарья Сидорова уехала в Тайланд на остров Пхукет.

Источник: соцсети

Итальянский биатлонист, призер чемпионата мира нырял с аквалангом в Египте.

Источник: соцсети

Анамария Лампич провела первый сезон как биатлонистка. Призер чемпионата мира по лыжам из Словении расслаблялась на Кипре.

Источник: соцсети

Норвежки Ида Лиен и Юни Арнеклейв выбрали отдых на Канарских островах.

Источник: соцсети

Итальянка Лиза Виттоцци провела успешный сезон и отправилась в отпуск на остров Маврикий.

Источник: соцсети

Австрийская биатлонистка Лиза тереза Хаузер поехала отдыхать в Испанию.