Текущие события
Футбол. Кубок России
16:15
Оренбург
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
18:00
Струга
Будучност
Футбол. Кубок России
18:30
Факел
Сочи
Футбол. Кубок России
18:30
Крылья Советов
Балтика
Футбол. Еврокубки
19:00
РФШ
Сабах
Футбол. Еврокубки
19:45
Мидтьюлланн
Прогрес
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
20:00
Арис Л
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
20:30
ЦСКА 1948
Стяуа
Футбол. Кубок России
20:45
Ростов
Рубин
Футбол. Еврокубки
21:00
Неман
Бальцан
Футбол. Еврокубки
21:00
Фенербахче
Зимбру
Футбол. Еврокубки
21:15
Ракув
Карабах
Футбол. Еврокубки
21:45
Лудогорец
Олимпия Л
Футбол. Еврокубки
21:45
Клаксвик
Хеккен
Все события
Фоторепортажи
23Слезы Де Брейне, Гвардиола на коленях, шейх на трибуне: «Манчестер Сити» победил «Интер» в финале Лиги чемпионов
23«Спартак» стартовал в РПЛ с волевой победы
12:10 (мск), источник: Sportmail.ru

СБР нашел нового спонсора на замену «Газпрому»

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров прокомментировал расставание с «Газпромом» и объявил о сотрудничестве с новым партнером.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Многолетний спонсор СБР «Газпром» не стал продлевать спонсорское соглашение.

«Расставание с “Газпромом” было ожидаемым. В текущей ситуации “Газпром” вынужден вносить коррективы в свои приоритеты в области поддержки спорта. Биатлон далеко не единственный в этом ряду.

Но мы ищем новые возможности и не сидим сложа руки. С нового сезона спонсором СБР становится крупнейший частный банк нашей страны — «Альфа-Банк». В ближайших планах официальная презентация нашего партнерства, сейчас дорабатываем его визуальную составляющую. Уже на первом этапе Кубка Содружества, который пройдет в Сочи в начале сентября, присутствие «Альфа-Банка» обещает быть очень заметным«, — приводит слова Майгурова “Чемпионат”.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Легендарный датский гандболист получил суперпредложение из...
СБР нашел нового спонсора на замену «Газпрому»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь