СБР нашел нового спонсора на замену «Газпрому»

«Расставание с “Газпромом” было ожидаемым. В текущей ситуации “Газпром” вынужден вносить коррективы в свои приоритеты в области поддержки спорта. Биатлон далеко не единственный в этом ряду.

Но мы ищем новые возможности и не сидим сложа руки. С нового сезона спонсором СБР становится крупнейший частный банк нашей страны — «Альфа-Банк». В ближайших планах официальная презентация нашего партнерства, сейчас дорабатываем его визуальную составляющую. Уже на первом этапе Кубка Содружества, который пройдет в Сочи в начале сентября, присутствие «Альфа-Банка» обещает быть очень заметным«, — приводит слова Майгурова “Чемпионат”.