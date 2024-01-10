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18:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Франция победила в женской эстафете на Кубке мира по биатлону

Впервые в сезоне женская команда из Норвегии не попала в тройку призеров.

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Источник: AFP 2023

Женская эстафета прошла в немецком Рупольдинге в рамках 5-го этапа Кубка мира.

Победу одержала сборная Франции в составе Лу Жанмонно, Жанны Ришар, Софи Шово и Жюлии Симон. Это вторая победа француженок в эстафетах в сезоне-2023/24.

Также на пьедестале почета оказались биатлонистки из Швеции (Анна Магнуссон, Линн Перссон, Муна Брурссон, Эльвира Оберг) и Германии (Янина Хеттих-Вальц, София Шнайдер, Франциска Пройс, Ханна Кебингер).

Женская эстафета прошла в четвертый раз в нынешнем розыгрыше биатлонного Кубка мира. Ранее дважды победу праздновали норвежки, еще один раз финишировавшие вторыми. В Рупольдинге спортсменки сборной Норвеги дважды заходили на штрафной круги и финишировали в гонке на десятом месте.

Следующая эстафета состоится уже в рамках чемпионата мира, который будет проведен в чешском Нове-Место с 7 по 18 февраля.

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