Франция победила в женской эстафете на Кубке мира по биатлону

Женская эстафета прошла в немецком Рупольдинге в рамках 5-го этапа Кубка мира.

Победу одержала сборная Франции в составе Лу Жанмонно, Жанны Ришар, Софи Шово и Жюлии Симон. Это вторая победа француженок в эстафетах в сезоне-2023/24.

Также на пьедестале почета оказались биатлонистки из Швеции (Анна Магнуссон, Линн Перссон, Муна Брурссон, Эльвира Оберг) и Германии (Янина Хеттих-Вальц, София Шнайдер, Франциска Пройс, Ханна Кебингер).

Женская эстафета прошла в четвертый раз в нынешнем розыгрыше биатлонного Кубка мира. Ранее дважды победу праздновали норвежки, еще один раз финишировавшие вторыми. В Рупольдинге спортсменки сборной Норвеги дважды заходили на штрафной круги и финишировали в гонке на десятом месте.