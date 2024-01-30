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11:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Умер бывший тренер олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой

Николаю Захарову было 77 лет.

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Источник: Федерация биатлона Болгарии

Как сообщает ТАСС, бывший тренер сборной Белоруссии по биатлону Николай Захаров умер на 78-м году жизни.

«Вчера стало известно, что Николай Федорович ушел из жизни. Причиной могли стать осложнения после инсульта, который он не так давно перенес. Последние 30 лет он жил в Белоруссии и Болгарии, но до недавнего времени регулярно приезжал на родину», — сказал представитель Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона.

Захаров является уроженцем села Уват в Тюменской области, тренировал команду региона, но позднее перебрался в Минск. Работал главным тренером сборной Белоруссии, в которой выступала четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева. Также специалист в разное время тренировал национальную команду Болгарии, под его руководством биатлонистка Екатерина Дафовска в 1998 году завоевала первую и единственную в историю страны золотую медаль Зимней Олимпиады, победив в индивидуальной гонке.

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