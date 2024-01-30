Умер бывший тренер олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой

Источник: Федерация биатлона Болгарии

Как сообщает ТАСС, бывший тренер сборной Белоруссии по биатлону Николай Захаров умер на 78-м году жизни.

«Вчера стало известно, что Николай Федорович ушел из жизни. Причиной могли стать осложнения после инсульта, который он не так давно перенес. Последние 30 лет он жил в Белоруссии и Болгарии, но до недавнего времени регулярно приезжал на родину», — сказал представитель Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона.