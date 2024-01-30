Умер бывший тренер олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой
Николаю Захарову было 77 лет.
Николаю Захарову было 77 лет.
Как сообщает ТАСС, бывший тренер сборной Белоруссии по биатлону Николай Захаров умер на 78-м году жизни.
«Вчера стало известно, что Николай Федорович ушел из жизни. Причиной могли стать осложнения после инсульта, который он не так давно перенес. Последние 30 лет он жил в Белоруссии и Болгарии, но до недавнего времени регулярно приезжал на родину», — сказал представитель Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона.
Захаров является уроженцем села Уват в Тюменской области, тренировал команду региона, но позднее перебрался в Минск. Работал главным тренером сборной Белоруссии, в которой выступала четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева. Также специалист в разное время тренировал национальную команду Болгарии, под его руководством биатлонистка Екатерина Дафовска в 1998 году завоевала первую и единственную в историю страны золотую медаль Зимней Олимпиады, победив в индивидуальной гонке.